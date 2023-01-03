Как наконец-то заговорить на украинском: советы от лучшего учителя Украины
Источник:Образование
После 24 февраля многие украинцы отказались от общения на русском и переходят на украинский. Наш язык учит и многие иностранцы.
Победитель премии Global Teacher Prize Ukraine 2021 года Артур Пройдаков рассказал, как русскоязычным наконец перейти на государственный язык. Выполнение которых его 10 советов поможет вам заговорить по-украински за несколько недель, читайте в материале.
Читайте Как помочь ребенку перейти на украинский язык
Как наконец перейти на украинский
Русский на телефоне и компьютере
Прежде всего, вам нужно настроить свой телефон и ноутбук на украинский язык. Ведь гаджеты отнимают у вас много времени и вы автоматически читаете на том языке, который на них установлен.
Украинский в общественных местах
Не бойтесь общаться на украинском. Даже если в начале совершаете много ошибок. Следовательно, установите себе правило говорить государственным вне дома тоже.
Подпишитесь на украиноязычных блоггеров
В соцсетях также выбирайте украинский: блоггеров, страницы информационных ресурсов. К примеру, можете читать познавательный канал по истории имени Т. Г. Шевченко или telegram-канал ВНО украинский.
Общение с незнакомцами и близкими
Этот совет перекликается с советом №2. Однако Пройдаков напоминает, что вам стоит общаться по-украински как дома, так и с незнакомыми людьми. При этом своим родным и близким объясните, почему это так важно для вас.
Онлайн-курсы
Также учитель советует записываться на онлайн-курсы по украинскому языку. Или вы можете смотреть познавательные видео. При этом Пройдаков советует следующие курсы:
- "Лайфхаки по украинскому языку";
- "Украинский за 27 уроков".
Украинский в соцсетях
Также в изучении языка очень помогает ведение соцсетей на украинском. Даже если вы оставляете государственным комментарии. Переписывайтесь в мессенджерах также государственным. Facebook, к примеру, будет предлагать даже написанные на русском сообщении перевести на украинский.
Собственный словарик
Обязательно заведите словарь и выписывайте туда незнакомые слова или даже фразы. При этом все время пополняйте словарный запас.
Читайте книги на украинском
Не забывайте читать удельно украинские или хорошо переведенные на наш язык книги. Таким образом вы однозначно улучшите знание языка. При этом часто читайте вслух, чтобы практиковать речь.
К теме "Убей" в себе враждебно: как легко перейти на украинский язык
Украинские подкасты
Слушая подкасты, вы привыкнете к разговорной речи. Да, можете выделить немного времени на это во время прогулки, в транспорте или по дороге в магазин. Таким образом вы будете запоминать произношение слов.
Фильмы и сериалы на украинском
Чтобы быстрее выучить украинский, стоит смотреть фильмы на государственном. Иногда переводы иностранных фильмов просто фантастичны.