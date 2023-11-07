Популяризатор языка Шимановский обратился с важной просьбой из-за заявлений Фарион

Известный блоггер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский отреагировал на слова экснардепки и языковеда Ирины Фарион. Он попросил ее не использовать свои таланты против интересов нашего государства.

Заметим, накануне Фарион "отличилась" высказываниями. Она заявила, что не может назвать украинцами русскоговорящих бойцов бригады Нацгвардии "Азов" и 3-й отдельной штурмовой бригады.

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Шимановский обратился к Фарион из-за заявлений о русскоязычных военных

Андрей Шимановский сначала задал вопрос экснардепке. Он спросил, какое количество бойцов "Азова", 3-й отдельной штурмовой бригады или других военных она убедила, поддержала или вдохновила на изучение украинского языка этим, по словам Шимановского, "абсолютно пренебрежительным высказыванием в сторону людей, защищающих вашу и нашу безопасность" .

А вместе с тем – какое количество украинцев вы сегодня еще больше раскололи? Какая у вас цель и кому выгодны ссоры между украинцами на фоне языкового вопроса?

– акцентировал блоггер.

И добавил, что сегодня наши ребята-военные выполняют самую сложную и опасную работу не только в Украине, а на всей планете Земля. И она как филологиня прекрасно знает, сколько нужно внутреннему ресурсу, чтобы выучить любой язык.

Важная ремарка – это не аргумент в пользу наших граждан, которые находятся в теплых и комфортных обстоятельствах или где-то за границей и спекулируют на теме русскоязычных военных, выбирая именно этот аргумент, чтобы не учить родной язык. Это вопрос другого видео,

– добавил Шимановский.

При этом заявил, что видел не одну фантастическую лекцию Фарион по теме украинского языка и нашей истории.

Вы умеете обращать внимание на важные вопросы. Но, пожалуйста, не используйте ваши таланты против интересов нашего государства,

– заявил блогер.

Что известно о скандале с Фарион