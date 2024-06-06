За ChatGPT будут наказывать: Рада поддержала законопроект об академической добропорядочности

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №10392, регулирующий вопросы академической добропорядочности. Инициатором выступила большая группа депутатов во главе со спикером парламента Русланом Стефанчуком.

Документ направлен на предотвращение плагиата и использования искусственного интеллекта в научных работах. Также он должен повысить стандарты академической добродетели в образовательной и научной деятельности.

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Что предусматривает законопроект

Законопроект распространяется на научную, преподавательскую, образовательную деятельность, а также на создание, рецензирование и редактирование академических произведений. Он касается процедур присуждения научных степеней, присвоения ученых и педагогических званий, а также организации вступительных испытаний, олимпиад и конкурсов.

Соискатели образования будут обязаны выполнять свои задания самостоятельно, если иное не предусмотрено правилами выполнения заданий. Применение помощи или вспомогательных средств должно быть четко обосновано.

Лица не могут считаться авторами академического произведения, если он создано автоматически с помощью компьютерной программы. При использовании частей текста, сгенерированных искусственным интеллектом, это должно быть указано со ссылкой на соответствующую программу или методику.

Каждое учебное заведение и научное учреждение должны иметь внутренние акты для обеспечения академической добропорядочности и проверять произведения на наличие нарушений перед публикацией.

В частности, предлагается при проведении конкурсов на должности руководителей учебных заведений или научных учреждений будет проводиться проверка на предмет нарушений академической добродетели, включая анализ научных работ кандидатов.

Какие есть виды нарушений академической добропорядочности

Законопроект определяет несколько категорий нарушений:

отчуждение авторства;

академический плагиат;

приписывание авторства;

самоплагиат;

фабрикация;

фальсификация;

недобросовестное оценивание результатов обучения;

несамостоятельное выполнение задания;

неразрешенная помощь;

академический саботаж;

склонение к нарушению академической добропорядочности;

институциональные нарушения академической добропорядочности.

Какие предлагаются санкции за нарушения

Для научных и педагогических работников:

исключение из состава научных и коллегиальных органов на определенный срок;

лишение права участвовать в грантах, конкурсах, научных проектах;

отчисление из научных степеней и лишение ученых или педагогических званий.

увольнение с должности.

Для соискателей образования:

устное или письменное предупреждение;

повторное выполнение задания или образовательного компонента;

лишение права участия в конкурсах, получения стипендий, грантов;

отчисление из учебного заведения.

Для поступающих и участников конкурсов:

прекращение участия в конкурсах;

Отмена результатов испытаний или конкурсов.

Важной особенностью нового закона является то, что к академической ответственности могут быть привлечены лица, начиная с 14-летнего возраста. Для лиц в возрасте от 14 до 18 лет рассмотрение вопросов о нарушениях добропорядочности осуществляется с участием родителей или законных представителей.

Что ожидает тех, кто нарушал академическую добропорядочность до принятия закона

Закон не будет применяться к деяниям, которые были совершены до его вступления в силу, если они не считались на момент их совершения нарушением академической добропорядочности.

В то же время, для работ, присужденных до вступления в силу закона, проверка осуществляется по требованиям, действующими на момент их создания и защиты.

Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования будет рассматривать жалобы на решения о лишении научных степеней, званий и квалификаций. В течение трех лет с момента вступления в силу закона, лица имеют возможность добровольно отказаться от присужденных степеней или званий.

Законопроект №10392 теперь ожидает рассмотрения во втором чтении, где депутаты могут внести дополнительные изменения и уточнения перед его окончательным принятием.