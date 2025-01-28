Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы правительства Украины Дениса Шмыгаля в телеграме. Он акцентировал, что это обеспечит подвоз в учебные заведения около 30 тысяч школьников.

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Правительство выделило 1,6 миллиарда гривен на "школьники"

Шмыгаль отметил, что правительство также меняет порядок предоставления государственной субвенции общинам для обустройства безопасной образовательной среды.

Теперь эти средства можно будет потратить не только на обустройство укрытий, но и на закупку генераторов для школ,

– уточнил премьер.

По словам Шмыгаля, безопасность украинских школ – один из приоритетов государства.

Стремимся, чтобы как можно больше детей учились в офлайн-формате,

– говорит глава правительства.

В прошлом году, уточнил он, благодаря правительственной политике "Школа офлайн" вернули в учебные заведения более 100 тысяч детей.

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