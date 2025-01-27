Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Государственную службу качества образования Украины. Рекомендации имеют целью поддерживать качественную организацию образовательного процесса, помогать с адаптацией к новым вызовам и обеспечить поддержку учащихся и педагогов.

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Как эффективно преодолевать образовательные потери

В Службе отметили, что ситуация в Украине приводит к образовательным потерям, эмоционального выгорания педагогов, снижение мотивации среди соискателей образования, неравномерности доступа к ресурсам и необходимости в психологической поддержке участников образовательного процесса.

Поэтому эксперты предоставили школам соответствующие рекомендации эффективного преодоления образовательных потерь. В частности, стоит:

обеспечивать неформальный подход к развитию внутренней системы обеспечения образования, что будет предусматривать, в частности, проведение внутренних мониторингов результатов обучения учащихся по всем предметам инвариантной составляющей и их анализ;

гарантировать академическую свободу учителям, что, в частности, предусматривает корректировку календарно-тематических планов в соответствии с уровнем подготовки учащихся класса (уплотнение содержания и/или изменение последовательности изучения отдельных разделов/тем);

осуществлять гибкое планирование образовательного процесса и разработки собственных образовательных программ;

внедрять в практику использования "нетипичных" образовательных программ;

учитывать результаты диагностики образовательных потерь при распределении вариативной составляющей учебных планов;

организовывать учебные семинары для педагогических работников по использованию современных технологий обучения, оценивания результатов обучения учащихся/учениц;

обеспечивать участие педагогических работников в экспертной деятельности;

организовывать работу пришкольных лагерей (языковых, математических, естественных и т.д.) и внеурочную деятельность учеников/учениц;

проводить стратегические сессии с учителями и родителями учеников по поддержке детей в обучении;

оказывать поддержку учителям по профессиональному совершенствованию по вопросам кибербезопасности и использования педагогами/учениками технологий искусственного интеллекта;

распространять среди педагогического коллектива лучшие практики по преодолению образовательных потерь;

обеспечивать надлежащим материально-техническим оборудованием, в том числе и в части создания информационно-цифрового пространства учебных заведений и формирования информационно-коммуникационной компетентности участников образовательного процесса;

поддерживать молодых специалистов, в частности через наставничество;

проводить мероприятия по улучшению ментального здоровья участников образовательного процесса;

создавать системы профориентации учеников/учениц.

Напомним, что около года назад обнародовали результаты PISA-2022 – международного исследования качества образования. Оно оценивает способность 15-летних учеников применять знания и умения по чтению, математике и естественно-научным дисциплинам в жизни. Они продемонстрировали, что по сравнению с предыдущим циклом 2018 года результаты украинских школьников, в частности, по чтению снизились аж на 38 баллов. Детали читайте по ссылке.