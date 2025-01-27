Про це інформує 24 Канал з посиланням на Державну службу якості освіти України. Рекомендації мають на меті підтримувати якісну організацію освітнього процесу, допомагати з адаптацією до нових викликів і забезпечити підтримку учнів та педагогів.

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Як ефективно долати освітні втрати

У Службі зауважили, що ситуація в Україні призводить до освітніх втрат, емоційного вигорання педагогів, зниження мотивації серед здобувачів освіти, нерівномірності доступу до ресурсів та необхідності у психологічній підтримці учасників освітнього процесу.

Тож експерти надали школам відповідні рекомендації ефективного подолання освітніх втрат. Зокрема, варто:

забезпечувати неформальний підхід до розбудови внутрішньої системи забезпечення освіти, що передбачатиме, зокрема, проведення внутрішніх моніторингів результатів навчання учнів з усіх предметів інваріантної складової та їх аналіз;

гарантувати академічну свободу вчителям, що, зокрема, передбачає коригування календарно-тематичних планів відповідно до рівня підготовки учнів класу (ущільнення змісту та/або зміна послідовності вивчення окремих розділів/тем);

здійснювати гнучке планування освітнього процесу та розроблення власних освітніх програм;

впроваджувати в практику використання "нетипових" освітніх програм;

враховувати результати діагностики освітніх втрат при розподілі варіативної складової навчальних планів;

організовувати навчальні семінари для педагогічних працівників щодо використання сучасних технологій навчання, оцінювання результатів навчання учнів/учениць;

забезпечувати участь педагогічних працівників в експертній діяльності;

організовувати роботу пришкільних таборів (мовних, математичних, природничих тощо) та позаурочну діяльність учнів/учениць;

проводити стратегічні сесії з учителями та батьками учнів щодо підтримки дітей у навчанні;

надавати підтримку вчителям щодо професійного вдосконалення з питань кібербезпеки та використання педагогами/учнями технологій штучного інтелекту;

поширювати серед педагогічного колективу кращі практики з подолання освітніх втрат;

забезпечувати належним матеріально-технічним обладнанням, зокрема й в частині створення інформаційно-цифрового простору закладів освіти та формування інформаційно-комунікаційної компетентності учасників освітнього процесу;

підтримувати молодих спеціалістів, зокрема через наставництво;

проводити заходи щодо поліпшення ментального здоров’я учасників освітнього процесу;

створювати системи профорієнтації учнів/учениць.

Нагадаємо, що близько року тому оприлюднили результати PISA-2022 – міжнародного дослідження якості освіти. Воно оцінює здатність 15-річних учнів застосовувати знання й уміння з читання, математики та природничо-наукових дисциплін у житті. Вони продемонстрували, що порівняно з попереднім циклом 2018 року результати українських школярів, зокрема, з читання знизилися аж на 38 балів. Деталі читайте за посиланням.