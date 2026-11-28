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В холодное время года мы часто жалуемся на мороз: мерзнут руки, холодеют ноги, а после долгой прогулки хочется как можно быстрее согреться. В таких ситуациях можно услышать: "Я замерз". Но действительно ли глагол "замерзнуть" – лучший выбор, когда речь идет о человеке, которому холодно? Рассказываем со ссылкой на объяснения филолога Виктора Дяченко.

Когда говорим "змерзнути"?

Одно маленькое "за-" или "з-" способно изменить оттенок значения слова. Именно поэтому многие говорящие колеблются: сказать "я замерз" или "я змерз". Оба глагола есть в украинском языке, но употребляются они не совсем одинаково. Давайте разберемся, какое слово уместнее, когда мы возвращаемся домой после зимнего холода.

Оба глагола – "змерзнуть" и "замерзнуть" – правильные, однако имеют разные значения. Это пароними: слова, похожие по звучанию, однако разные по смыслу. Поэтому важно знать, когда какое из них употреблять.

"Змерзнути" означает почувствовать холод, страдать от низкой температуры, мерзнуть. Именно это слово уместно, когда речь идет о человеке или животном, которому холодно.

Например:

Я змерз, поки чекав на автобус.

Діти змерзли під час прогулянки.

Ти, мабуть, змерзла без рукавичок.

Ми так змерзли, що ледве відчували пальці.

В "Словаре украинского языка" в 11 томах приведен пример из произведения Григория Квитки-Основьяненко: "Змерзла ж то так, що зуб з зубом не зведе, так і труситься".

В украинском языке от слова"мерзнути" образовалась целая семья слов:

мерзнути;

підмерзнути;

примерзнути;

вимерзнути;

мерзлякуватий;

мерзляк.

Почему многие чаще говорят "замерз"? Это связано с влиянием русского языка, где для человека привычным является глагол "замерз". Из-за этого конструкция "я замерз" стала чрезвычайно распространенной и в украинской речи.

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Когда правильно говорить "замерзнуть"?

"Замерзнути" означает превратиться в лед, стать твердым от холода, покрыться льдом. Так говорят преимущественно о воде, водоемах, почве, растениях и других предметах.

Например:

Річка замерзла після кількох морозних ночей.

Вода в калюжах замерзла.

Земля замерзла, і садівники вже не можуть її обробляти.

Мокрий одяг замерз на морозі.

Это слово также может означать "погибнуть от холода". Например: "Путешественник замерз в заснеженном лесу".

Почему разница между "змерз" и "замерз": смотрите видео

Как легко запомнить разницу:

Змерзнути – почувствовать холод: "Я змерз, дайте мне горячего чая".

– почувствовать холод: "Я змерз, дайте мне горячего чая". Замерзнути – превратиться в лед: "Вода в реке замерзла".

В украинском языке есть слова "лід" и "крига", которые часто воспринимаются как полные синонимы. Однако между ними есть определенная разница в значениях и употреблении. Например, о замерзшей поверхности водоема часто говорят "крига", а отдельный кусок замерзшей воды называют "крижиной". Подробнее о том, почему отличаются лед и крига, читайте в материале.

Итак, если после прогулки на морозе хочется домой, чтобы согреться, вы "змерзли". Если же на пруду образовался лед – он "замерз". Такая небольшая разница помогает точнее выражать мысли.