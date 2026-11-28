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У холодну пору року ми часто скаржимося на мороз: мерзнуть руки, холонуть ноги, а після довгої прогулянки хочеться якнайшвидше зігрітися. У таких ситуаціях можна почути: "Я замерз". Та чи справді дієслово "замерзнути" є найкращим вибором, коли йдеться про людину, якій холодно? розповідаємо з посиланням на пояснення філолога Віктора Дяченка.

Коли говоримо "змерзнути"?

Одне маленьке "за-" або "з-" здатне змінити відтінок значення слова. Саме тому багато мовців вагаються: сказати "я замерз" чи "я змерз". Обидва дієслова є в українській мові, але вживаються вони не зовсім однаково. Розберімося, яке слово доречніше, коли ми повертаємося додому після зимового холоду.

Обидва дієслова – "змерзнути" і "замерзнути" – правильні, але мають різні значення. Це пароніми: слова, схожі за звучанням, проте різні за змістом. Тому важливо знати, коли яке з них уживати.

"Змерзнути" означає відчути холод, потерпати від низької температури, мерзнути. Саме це слово доречне, коли йдеться про людину або тварину, якій холодно.

Наприклад:

Я змерз, поки чекав на автобус.

Діти змерзли під час прогулянки.

Ти, мабуть, змерзла без рукавичок.

Ми так змерзли, що ледве відчували пальці.

У Словнику української мови в 11 томах наведено приклад із твору Григорія Квітки-Основ'яненка: "Змерзла ж то так, що зуб з зубом не зведе, так і труситься".

В українській мові від слова "мерзнути" утворилася ціла родина слів:

мерзнути;

підмерзнути;

примерзнути;

вимерзнути;

мерзлякуватий;

мерзляк.

Чому багато хто частіше каже "замерз"? Це пов'язано з впливом російської мови, де для людини звичним є дієслово замёрз. Через це конструкція "я замерз" стала надзвичайно поширеною й в українському мовленні.

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Коли правильно казати "замерзнути"?

"Замерзнути" означає перетворитися на лід, стати твердим від холоду, укритися кригою. Так говоримо переважно про воду, водойми, ґрунт, рослини та інші предмети.

Наприклад:

Річка замерзла після кількох морозних ночей.

Вода в калюжах замерзла.

Земля замерзла, і садівники вже не можуть її обробляти.

Мокрий одяг замерз на морозі.

Слово також може означати загинути від холоду. Наприклад: "Мандрівник замерз у засніженому лісі".

У чому різниця між "змерз" та "замерз": дивіться відео

Як легко запам'ятати різницю:

Змерзнути – відчути холод: "Я змерз, дайте мені гарячого чаю".

– відчути холод: "Я змерз, дайте мені гарячого чаю". Замерзнути – перетворитися на лід: "Вода в річці замерзла".

Українська мова має слова "лід" і "крига", які часто сприймають як повні синоніми. Проте між ними є певна різниця у значеннях та вживанні. Наприклад, про замерзлу поверхню водойми часто кажуть "крига", а окремий шматок замерзлої води називають "крижиною". Докладніше про те, чим відрізняються лід і крига, читайте в матеріалі.

Отже, якщо після прогулянки на морозі хочеться додому зігрітися, ви змерзли. Якщо ж на ставку утворилася крига – він замерз. Така невелика різниця допомагає точніше висловлювати думки.