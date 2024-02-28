Заместитель Лисового назвал регионы, в которых все учебные заведения должны работать офлайн

Все учебные заведения, которые расположены к западу от Киева, должны работать только офлайн. Такой формат должен заработать до сентября 2024 года.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. И уточнил, что в отдельных учебных заведениях придется получать образование в пределах двух смен или вечером. Однако на сегодня для Кабмина и МОН очное обучение – огромный приоритет.

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Где в Украине ученики и студенты будут учиться только офлайн

Винницкий заявил, что надо стремиться, чтобы школьники и студенты в Харькове, Запорожье, Одессе, Николаеве учились очно. Однако пока это мечта.

Все, кто есть, условно говоря, к западу от Киева, все заведения должны до сентября месяца выйти в оффлайн. Однозначно все. Это будет означать во многих случаях, что мы должны переходить на две смены, мы должны учиться по вечерам, мы должны очень много вещей менять,

– отметил заместитель Лисового.

И добавил, что формировать жизненное мировоззрение студентов во время онлайн-обучения сложно. При этом надо воспитывать Людей с большой буквы. А этому, собственно, способствует образование.

Винницкий считает, что высшее образование готовит студента к жизни, не только дает профессиональные знания. Также очень важно, чтобы высшее образование формировало мировоззрение человека.

Человек с формируемым мировоззрением добавляет к общей образованности нашей страны. Одна из причин, почему мы отстояли наше государство за последние два года, потому что чрезвычайно высоко образованное население,

– резюмировал заместитель главы МОН.