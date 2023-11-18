Образовательный комитет Верховной Рады снова не поддержал отмену заочной формы обучения. Нардепы изъяли соответствующую норму из еще одного законопроекта.

Глава Минобразования заявил, что не видит смысла оставлять заочную и вечернюю формы обучения. В частности, учитывая наличие в документе индивидуальных траекторий обучения.

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Лисовой сделал заявление об отмене заочной формы обучения

Министр образования убежден, что дистанционная форма обучения, которую предлагают заменить вышеупомянутые форматы, позволит студентам формировать собственный график и учиться в любое время. Однако предложенную министерством норму нардепы отклонили.

Мы предлагали и будем предлагать ее дальше. Будет ли законодатель поддерживать нас или нет – это уже вопрос к законодателю,

– заявил Лисовой.

Он считает, что заочная и вечерняя формы обучения является "пережитком". Но министр не гарантирует их отмену с 2024 года, ведь это зависит от решения Верховной Рады.

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