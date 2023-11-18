Очільник Міносвіти заявив, що не бачить сенсу залишати заочну та вечірню форми навчання. Зокрема, з огляду на наявність у документі індивідуальних траєкторій навчання.

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Лісовий зробив заяву про скасування заочної форми навчання

Міністр освіти переконаний, що дистанційна форма навчання, якою пропонують замінити вищезгадані формати, дозволить студентам формувати власний графік й навчатися у будь-який час. Однак запропоновану міністерством норму нардепи відхилили.

Ми пропонували й будемо пропонувати її надалі. Чи буде законодавець підтримувати нас, чи ні – це вже питання до законодавця,

– заявив Лісовий.

Він вважає, що заочна та вечірня форми навчання є "пережитком". Але міністр не гарантує їхнє скасування з 2024 року, адже це залежить від рішення Верховної Ради.

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Скасування заочної освіти в Україні: коротко