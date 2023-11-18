Глава Минобразования заявил, что не видит смысла оставлять заочную и вечернюю формы обучения. В частности, учитывая наличие в документе индивидуальных траекторий обучения.
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Лисовой сделал заявление об отмене заочной формы обучения
Министр образования убежден, что дистанционная форма обучения, которую предлагают заменить вышеупомянутые форматы, позволит студентам формировать собственный график и учиться в любое время. Однако предложенную министерством норму нардепы отклонили.
Мы предлагали и будем предлагать ее дальше. Будет ли законодатель поддерживать нас или нет – это уже вопрос к законодателю,
– заявил Лисовой.
Он считает, что заочная и вечерняя формы обучения является "пережитком". Но министр не гарантирует их отмену с 2024 года, ведь это зависит от решения Верховной Рады.
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Отмена заочного образования в Украине: коротко
- 8 ноября нардепы согласовали закон, регулирующий поступление в вузы в 2024 году.
- Но норму об отмене заочной формы обучения в вузах члены Образовательного комитета убрали из документа.
- Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что Минобразования все же предлагает отказаться от заочной формы и заменить ее дистанционной.
- Что важно, предложенные изменения касаются поступающих в 2024 году.
- Член Образовательного комитета ВРУ Роман Грищук отметил, что от заочной и вечерней форм обучения в вузах намерены отказаться.
- Однако при рассмотрении нового законопроекта о развитии образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании нардепы из профильного комитета снова отклонили норму об отмене заочной формы.