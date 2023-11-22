Глава Минобразования Оксен Лисовой заявил о дискуссии по этому вопросу. Также добавил, что МОН услышал аргументы.
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МОН передумал отменять заочную форму обучения
Министр акцентировал: именно по заочной форме шла самая ожесточенная дискуссия.
Мы услышали все аргументы общественности и депутатов – сейчас об ее отмене речь не идет,
– уточнил министр.
При этом добавил, что МОН возьмется за трансформирование этой формы получения образования, чтобы речь шла о качестве обучения, а не просто о получении диплома.
Лисовой также сообщил, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о развитии индивидуальных образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании.
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Что известно об отмене заочного образования
- 8 ноября нардепы приняли законопроект, регулирующий поступление в вузы в 2024 году.
- Однако норму об отмене заочной формы обучения в вузах из него изъяли во время заседания Образовательного комитета.
- В МОН при этом заявляли, что все же следует отказаться от этих форм обучения и заменить их дистанционной.
- Однако из нового законопроекта о развитии образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании нардепы из профильного комитета также изъяли норму об отмене заочной формы.
- Оксен Лисовой после заявил, что МОН не откажется от идеи отменить заочное образование, ведь оно – рудимент прошлого.