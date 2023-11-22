Глава Минобразования Оксен Лисовой заявил о дискуссии по этому вопросу. Также добавил, что МОН услышал аргументы.

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МОН передумал отменять заочную форму обучения

Министр акцентировал: именно по заочной форме шла самая ожесточенная дискуссия.

Мы услышали все аргументы общественности и депутатов – сейчас об ее отмене речь не идет,

– уточнил министр.

При этом добавил, что МОН возьмется за трансформирование этой формы получения образования, чтобы речь шла о качестве обучения, а не просто о получении диплома.

Лисовой также сообщил, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о развитии индивидуальных образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании.

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Что известно об отмене заочного образования