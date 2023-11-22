Очільник Міносвіти Оксен Лісовий заявив про дискусію щодо цього питання. Також додав, що МОН почуло аргументи.

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МОН передумало скасовувати заочну форму навчання

Міністр акцентував: саме щодо заочної форми точилася найзапекліша дискусія.

Ми почули усі аргументи громадськості та депутатів – нині про її скасування не йдеться,

– уточнив міністр.

При цьому додав, що натомість МОН візьметься за трансформування цієї форми здобуття освіти, аби йшлося про якість навчання, а не просто про отримання диплома.

Лісовий також повідомив, що Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті.

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Що відомо про скасування заочної освіти