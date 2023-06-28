Недоразумение или возвращение украинского названия: стоит ли переименовать Запорожье и Бровары

В частности, по мнению членов Нацкомиссии, название города Запорожья может не соответствовать стандартам. Местные власти должны предложить свой вариант названия. Подробности рассказывает 24 Канал.

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Из-за переименования названий городов вспыхнула дискуссия

Так, специалисты-филологи и историки ЗВО из всех регионов Украины составили перечень из 1400 городов и сел, которые рекомендуют переименовать во исполнение закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии". В частности, говорится и о Запорожье и Броварах.

К примеру, название города Запорожья, по мнению членов комиссии, может не соответствовать лексическим нормам украинского языка и касаться российской имперской политики. Поэтому у местных властей есть полгода, чтобы доказать целесообразность такого названия или же предложить свое. В противном случае Рада будет менять название города по решению вышеупомянутой комиссии. Отметим, что Национальную комиссию по стандартам государственного языка возглавляет Владимир Мозгунов.

Многие украинцы уже высказались негативно по поводу переименования Запорожья. Жители города, в частности, и другие граждане Украины убеждены, что во время полномасштабной войны у прифронтового города есть более важные проблемы.

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Стоит ли переименовать Запорожье и Бровары

Известный языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" заявил: переименовать населенный пункт можно тогда, когда докажут целесообразность и научно обосновают такое решение.

Так, по словам языковеда, Бровары действительно следует переименовать.

До 1919 года этот город назывался Бровари (укр. Броварі). Это украинское название, а потом в советские времена городу изменили окончание -и (укр), чтобы звучало, как в русском языке – Бровары. Поэтому справедливо вернуть украинское название,

– подчеркнул Авраменко.