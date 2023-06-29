Министр Лисовой остро отреагировал на предложение переименовать Запорожье

Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой остро отреагировал на предложение Нацкомиссии по стандартам государственного языка переименовать Запорожье. И заявил, что это решение нужно отменить.

Министр подчеркнул, что комиссия вышла за пределы своих полномочий. Ведь вопросом запрещения пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии по закону должны заниматься другие органы.

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Лисовой остро отреагировал на предложение переименовать Запорожье

Глава МОН отметил: комиссия должна формировать и обнародовать перечень населенных пунктов, названия которых нуждаются в обязательном согласовании со стандартами государственного языка и рекомендациями по согласованию названий таких сел, поселков, городов со стандартами государственного языка.

Похоже, что члены комиссии подошли к разработке рекомендаций очень формально. Есть в названии корень "красн" или "черв"? Ок, переименовать. А есть ли там действительно историческая связь с коммунистами, никто не изучал (а это, собственно, и не задача этой комиссии),

– акцентировал Лисовой.

И подчеркнул, что это решение следует отменить и наработать новое. И это должны сделать компетентные и уполномоченные органы.

Впоследствии в Национальной комиссии по стандартам государственного языка заявили, что решили рассмотреть вопрос о переименовании Запорожья после обращения от жителей города. Глава Мозгунов подчеркнул, что решения комиссии носят рекомендательный характер.

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