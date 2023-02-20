Квит рассказал, как Минобразования отреагировало на запрет русского в Могилянке
Источник:Укринформ
В Министерстве образования и науки Украины не отреагировали на решение Киево-Могилянской академии по запрету в своих стенах русского языка. При этом важно, что вуз имеет университетскую автономию.
Об этом заявил президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит. Также он рассказал о реакции студентов и преподавателей на такое решение.
Важно "Решение для поколений": почему запрет русского в Могилянке должен стать "языковым огнем"
Как отреагировало сообщество на решение Могилянки
Квит рассказал, что среди коллектива решение было принято единогласно. Хотя и обсуждали вопросы использования русского языка в академических целях. В частности, когда нужно изучать российскую экономику, политику, медиа.
Мы также можем использовать русскоязычные исторические источники, или какие-то другие уникальные тексты из разных областей знаний,
– уточнил президент вуза.
Квит при этом рассказал, что представители студенчества также принимали участие в голосовании по использованию русского языка. Они отнеслись к такой позиции спокойно и с пониманием.
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В Киево-Могилянке запретили русский: что известно
- В Национальном университете "Киево-Могилянская академия" запретили общаться по-русски.
- Теперь в вузе, кроме преподавания, на русском языке нельзя разговаривать даже между собой.
- Правило касается всех преподавателей, студентов, администрации. Его приняли на 40-й сессии Академической конференции университета и прописали в новых Правилах внутреннего распорядка вуза.
- Президент "Киево-Могилянской академии" Сергей Квит при этом заявил, что за употребление русского все же не будут наказывать. К тому же, никто не будет отслеживать, на каком языке общаются преподаватели со студентами.
- Цвет также объяснил, что суть не в наказании. Это решение должно сформировать внутреннее мнение, что "Могилянка" должна быть полностью украиноязычным университетом.
- Многие украинцы согласны с решением запретить русский язык в стенах Киево-Могилянки.
- Все же не обошлось и без ложки дегтя. О своих правах "ущемленных" напомнили противники такого решения. Они считают, что "это позор и нарушение прав и свобод личности".