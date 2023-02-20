Квит рассказал, как Минобразования отреагировало на запрет русского в Могилянке

20 февраля 2023, 13:51
Читати новину українською

Источник:

Укринформ

В Министерстве образования и науки Украины не отреагировали на решение Киево-Могилянской академии по запрету в своих стенах русского языка. При этом важно, что вуз имеет университетскую автономию.

Об этом заявил президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит. Также он рассказал о реакции студентов и преподавателей на такое решение.

Важно "Решение для поколений": почему запрет русского в Могилянке должен стать "языковым огнем"

Как отреагировало сообщество на решение Могилянки

Квит рассказал, что среди коллектива решение было принято единогласно. Хотя и обсуждали вопросы использования русского языка в академических целях. В частности, когда нужно изучать российскую экономику, политику, медиа.

Мы также можем использовать русскоязычные исторические источники, или какие-то другие уникальные тексты из разных областей знаний,
– уточнил президент вуза.

Квит при этом рассказал, что представители студенчества также принимали участие в голосовании по использованию русского языка. Они отнеслись к такой позиции спокойно и с пониманием.

Читайте В Киево-Могилянской академии запретили общаться на русском

В Киево-Могилянке запретили русский: что известно

  • В Национальном университете "Киево-Могилянская академия" запретили общаться по-русски.
  • Теперь в вузе, кроме преподавания, на русском языке нельзя разговаривать даже между собой.
  • Правило касается всех преподавателей, студентов, администрации. Его приняли на 40-й сессии Академической конференции университета и прописали в новых Правилах внутреннего распорядка вуза.
  • Президент "Киево-Могилянской академии" Сергей Квит при этом заявил, что за употребление русского все же не будут наказывать. К тому же, никто не будет отслеживать, на каком языке общаются преподаватели со студентами.
  • Цвет также объяснил, что суть не в наказании. Это решение должно сформировать внутреннее мнение, что "Могилянка" должна быть полностью украиноязычным университетом.
  • Многие украинцы согласны с решением запретить русский язык в стенах Киево-Могилянки.
  • Все же не обошлось и без ложки дегтя. О своих правах "ущемленных" напомнили противники такого решения. Они считают, что "это позор и нарушение прав и свобод личности".

Автор: Марія Волошин