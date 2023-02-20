Квит рассказал, как Минобразования отреагировало на запрет русского в Могилянке

В Министерстве образования и науки Украины не отреагировали на решение Киево-Могилянской академии по запрету в своих стенах русского языка. При этом важно, что вуз имеет университетскую автономию.

Об этом заявил президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит. Также он рассказал о реакции студентов и преподавателей на такое решение.

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Как отреагировало сообщество на решение Могилянки

Квит рассказал, что среди коллектива решение было принято единогласно. Хотя и обсуждали вопросы использования русского языка в академических целях. В частности, когда нужно изучать российскую экономику, политику, медиа.

Мы также можем использовать русскоязычные исторические источники, или какие-то другие уникальные тексты из разных областей знаний,

– уточнил президент вуза.

Квит при этом рассказал, что представители студенчества также принимали участие в голосовании по использованию русского языка. Они отнеслись к такой позиции спокойно и с пониманием.

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