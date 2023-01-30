"Надо усиливать": языковой омбудсмен прокомментировал запрет русского в Могилянке

Киево-Могилянская академия совершила достаточно мощный задел, запретив русский язык в своих стенах. При этом другие университеты Украины должны последовать ее примеру.

Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в эфире одного из украинских телеканалов. И подчеркнул, что поддерживает решение вуза.

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"Киево-Могилянка была и является форпостом высокой науки"

Кремень подчеркнул, что в каждом университете должны быть созданы лучшие возможности для воспитания действительно патриотических, волевых, образованных граждан Украины. При этом напомнил, что согласно языковому закону, "язык образовательного процесса – государственный".

Также языковой омбудсмен отметил, что такая инициатива совпала с тем, что один из украинских эмигрантов завещал Могилянке миллион долларов.

"Насколько мне известно, одно из его пожеланий – чтобы в Киево-Могилянской академии, которая была и является форпостом высокой науки, продолжали держать курс как на утверждение украинского языка и культуры, так и нашей национальной идентичности,

– подчеркнул уполномоченный.

Украинский язык становится все популярнее в мире

Кремень также рассказал, что статистика 2022 года демонстрирует рост интереса к овладению украинским языком.

Украинская филология интересуется в мире. Наши студии популярны и в Канаде, и в США и в Европе. Это тот вектор, который нам усиливать и надлежащим образом обеспечить,

– подчеркнул языковой омбудсмен.

При этом Кремень обратился в Минобразования, Союз ректоров высшего образования, чтобы они обеспечили надлежащее выполнение соблюдения языкового закона в вузах. Ведь у отдельных ЗВО есть нарушения.

В условиях русско-украинской войны вопросы защиты языка и его утверждения – среди приоритетных. Поэтому сфера образования должна являться примером в вопросах защиты национальных интересов,

– подчеркнул Тарас Кремень.

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