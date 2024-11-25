Национальная академия наук отказывается от телеграма

В Национальной академии наук Украины запретили использовать Telegram в служебных целях. Ранее это уже сделал ряд украинских вузов, предприятий, учреждений и организаций.

Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на одного из научных сотрудников НАН Антона Сененко.

Интересно В КНУ имени Шевченко запретят Telegram: кого это будет касаться

В НАН Украины запретили телеграм

Сененко отметил, что это правильное решение. При этом отметил: возникает вопрос, куда теперь дублировать информацию и какими мессенджерами и соцсетями пользоваться, если на отдельных "банят".

Так, сотрудник НАН Украины советует искать альтернативы и внедрять их в жизнь.



Приказ о запрете телеграма в НАН / фото с фейсбук-страницы Антона Сененко

К теме Кому в Украине запретили пользоваться телеграмом и не заблокируют ли его полностью

Где в Украине запретили телеграм