Национальная академия наук отказывается от телеграма

25 ноября 2024, 12:22
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Автор: Мария Волошин

В Национальной академии наук Украины запретили использовать Telegram в служебных целях. Ранее это уже сделал ряд украинских вузов, предприятий, учреждений и организаций.

Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на одного из научных сотрудников НАН Антона Сененко.

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В НАН Украины запретили телеграм

Сененко отметил, что это правильное решение. При этом отметил: возникает вопрос, куда теперь дублировать информацию и какими мессенджерами и соцсетями пользоваться, если на отдельных "банят".

Так, сотрудник НАН Украины советует искать альтернативы и внедрять их в жизнь.

Приказ о запрете телеграма в НАН / фото с фейсбук-страницы Антона Сененко

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Где в Украине запретили телеграм

  • Ранее в Украине государственным служащим, военным и работникам критической инфраструктуры запретили устанавливать Telegram на служебных устройствах, за исключением тех, для кого это необходимо по служебным обязанностям.

  • Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания также запретил использование Telegram.

  • Среди вузов от коммуникации в телеграмме отказались во Львовском национальном университете имени Франко, в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича, Киевском столичном университете имени Бориса Гринченко, Украинском католическом университете.

  • В КНУ имени Шевченко также ввели ограничения по использованию мессенджера Telegram для всех сотрудников.