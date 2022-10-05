Запрет выезда студентам за границу: петицию об отмене рассмотрит президент
Источник:Страница электронных обращений
Украинские студенты-мужчины до сих пор не могут выехать на обучение за границу. Они обращаются и в суд, и даже в Минобразования, чтобы получать образование в иностранных вузах.
Студенты даже писали петицию об отмене запрета выезда мужчинам, которые являются студентами иностранных вузов. Автором документа является Тарас Сивуха.
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Петиция о выезде за границу студентов-мужчин набрала необходимые голоса
Так, вышеупомянутая петиция набрала нужное количество подписей. Теперь его должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.
Автор документа Тарас Сивуха подчеркивал, что все студенты-мужчины зарубежных вузов должны иметь возможность выезжать за границу. Он просил власти дать официальное разрешение на пересечение границы этим студентам. При этом вступившим туда до 24 февраля 2022 года и после этой даты.
При этом Сивуха утверждает, что пограничники требуют от студентов документы, отсутствующие в официальном перечне.Что интересно! Глава Минобразования Украины Сергей Шкарлет заявил, что студенты подали в министерство более 300 заявлений о выезде на обучение за границу. По его мнению, каждое заявление о пересечении границы следует рассматривать отдельно.
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Запрет выезда студентам на обучение за границу: коротко
- Ранее действовало разрешение на пересечение границы на выезд за границу тех студентов, которые учились в иностранных вузах до 24 февраля 2022 года.
- Однако представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что военное руководство нашего государства отменило это разрешение еще 14 сентября этого года.
- Запрет на выезд был введен из-за массового подлога документов. Только в течение июля – августа обнаружили 600 человек с фейковыми документами на выезд на обучение за границу.
- Студенты даже устроили акцию протеста у украинско-польской границы. Также на сайте президента зарегистрировали петицию с просьбой разрешить выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет, обучающимся в заграничных вузах.
- Глава Минобразования Сергей Шкарлет при этом направил письмо зарубежным коллегам-министрам с просьбой помочь мужчинам-студентам из Украины, которые получают образование в зарубежных вузах. Министр предлагает перевести таких студентов на онлайн-обучение или же предоставить им перерыв в учебе на год.
- Запрет будет действовать, пока в соответствующее постановление правительства №57 не внесут необходимые изменения.
- Юристы советуют студентам обращаться в суд.