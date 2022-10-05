Запрет выезда студентам за границу: петицию об отмене рассмотрит президент

Украинские студенты-мужчины до сих пор не могут выехать на обучение за границу. Они обращаются и в суд, и даже в Минобразования, чтобы получать образование в иностранных вузах.

Студенты даже писали петицию об отмене запрета выезда мужчинам, которые являются студентами иностранных вузов. Автором документа является Тарас Сивуха.

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Петиция о выезде за границу студентов-мужчин набрала необходимые голоса

Так, вышеупомянутая петиция набрала нужное количество подписей. Теперь его должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Автор документа Тарас Сивуха подчеркивал, что все студенты-мужчины зарубежных вузов должны иметь возможность выезжать за границу. Он просил власти дать официальное разрешение на пересечение границы этим студентам. При этом вступившим туда до 24 февраля 2022 года и после этой даты. При этом Сивуха утверждает, что пограничники требуют от студентов документы, отсутствующие в официальном перечне. Что интересно​! Глава Минобразования Украины Сергей Шкарлет заявил, что студенты подали в министерство более 300 заявлений о выезде на обучение за границу. По его мнению, каждое заявление о пересечении границы следует рассматривать отдельно. Глава Минобразования Украины Сергей Шкарлет заявил, что студенты подали в министерство более 300 заявлений о выезде на обучение за границу. По его мнению, каждое заявление о пересечении границы следует рассматривать отдельно.

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Запрет выезда студентам на обучение за границу: коротко