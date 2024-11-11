В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что 4 ноября с мыса Канаверал запустили ракету SpaceX-31, на борту которой был экспериментальный образец победителей Всеукраинского конкурса школьных космических экспериментов SSEP – команды Сколевского ЗЗСО I – III ступеней № 2 имени Стефании Витрук, при поддержке School To Go. Подробности читайте в новости 24 Канала.

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Какой проект школьников достойный полета в космос

Украинская команда присоединилась к 18-й миссии SSEP при поддержке благотворительного фонда "Nova Ukraine". Эксперимент команды называется "Получение гидрогелей биомедицинского назначения в условиях микрогравитации". Его целью является исследование возможности создания гидрогелей, которые могут быть использованы в медицинских целях, в частности в условиях невесомости.

Это уже третий школьный эксперимент от Украины, который будет исследован в космосе в рамках программы SSEP (Student Spaceflight Experiments Program).

Что такое SSEP SSEP – это уникальная комплексная программа по развитию научного и STEAM-образования, направлена на воспитание нового поколения ученых и изобретателей. Победители и победительницы конкурса SSEP могут отправить настоящие минилаборатории исследования микрогравитации на МКС на космическом корабле SpaceX Dragon.

Малая академия наук присоединилась к программе SSEP в 2021 году. Ранее участие в миссиях SSEP было доступно только школьникам из США. Сейчас проект воспитанников МАН уже в третий раз полетел в космос,

– прокомментировал президент МАН Станислав Довгий.

Такие интересные изобретения не могут не радовать и вызывают гордость за юных ученых. А новые возможности демонстрируют, что их признают в мире.

Данный проект доступен для всех учебных заведений Украины, и Малая академия наук приглашает школы присоединиться к SSEP Ukraine – по призванию. Со школами, которые заполнят форму, свяжутся и расскажут о следующей миссии.