В Міністерстві освіти і науки України повідомили, що 4 листопада з мису Канаверал запустили ракету SpaceX-31, на борту якої був експериментальний зразок переможців Всеукраїнського конкурсу шкільних космічних експериментів SSEP – команди Сколівського ЗЗСО І – III ступенів № 2 імені Стефанії Вітрук, за підтримки School To Go. Подробиці читайте у новині 24 Каналу.

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Який проєкт школярів достойний польоту у космос

Українська команда долучилася до 18-ї місії SSEP за підтримки благодійного фонду "Nova Ukraine". Експеримент команди має назву "Одержання гідрогелів біомедичного призначення в умовах мікрогравітації". Його метою є дослідження можливості створення гідрогелів, які можуть бути використані у медичних цілях, зокрема в умовах невагомості.

Це вже третій шкільний експеримент від України, який буде досліджено в космосі в рамках програми SSEP (Student Spaceflight Experiments Program).

Що таке SSEP SSEP – це унікальна комплексна програма з розвитку наукової та STEAM-освіти, спрямована на виховання нового покоління науковців і винахідників. Переможці й переможниці конкурсу SSEP мають змогу відправити справжні мінілабораторії дослідження мікрогравітації на МКС на космічному кораблі SpaceX Dragon.

Мала академія наук приєдналася до програми SSEP у 2021 році. Раніше участь у місіях SSEP була доступною лише школярам зі США. Нині проєкт вихованців МАН уже втретє полетів у космос,

– прокоментував президент МАН Станіслав Довгий.

Такі цікаві винаходи не можуть не тішити та викликають гордість за юних науковців. А нові можливості демонструють, що їх визнають у світі.

Даний проєкт доступний для усіх навчальних закладів України, і Мала академія наук запрошує школи приєднатися до SSEP Ukraine – за покликанням. Зі школами, які заповнять форму, зв'яжуться та розкажуть про наступну місію.