Новый ректор одного из вузов хочет пересмотреть суммы премий преподавателям
- 46-летняя профессор Наталья Шаховская стала новым ректором НУ "Львовская политехника".
- Шаховская планирует пересмотреть систему надбавок и премий преподавателям.
Недавно в НУ "Львовская политехника" состоялись выборы ректора. Победу одержала 46-летняя профессор Наталья Шаховская.
Шаховская, в частности, хочет пересмотреть суммы надбавок и премий преподавателям университета. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ее избирательную программу.
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Премии преподавателей во Львовской политехнике могут пересмотреть
Усиление поддержки работников вуза является одним из приоритетов предвыборной программы Натальи Шаховской.
Так, новый ректор планирует разработать и внедрить комплексную программу повышения уровня материального стимулирования научно-педагогического персонала путем пересмотра системы надбавок, премирования за научные и образовательные достижения, привлечения грантового финансирования и расширения сотрудничества с бизнесом.
Любопытно! Эксректор Львовской политехники Юрий Бобало рассказал, что доцент в этом вузе зарабатывает 23 – 25 тысяч гривен в среднем.
Также Шаховская планирует найти возможности внедрить механизмы применения двукратных должностных окладов по примеру киевских университетов.
Часть избирательной программы Натальи Шаховской / скриншот
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Какие приоритеты работы нового ректора ЛП
Наталья Шаховская также озвучила основные приоритеты своей работы:
- Децентрализация – предоставление больших возможностей и ответственности директорам институтов как людям, которые должны формировать развитие своих подразделений, кафедр, образовательных программ и отвечать за это.
- Перевод части документов в цифровой формат. Упрощение документооборота и уменьшение бюрократии.
- Создание дополнительных возможностей для студентов найти работу благодаря созданию портала вроде LinkedIn. Им помогут правильно написать резюме, CV и таким образом политехника будет рекламировать свои кадры.
Ранее мы информировали, что впервые Львовскую политехнику возглавит женщина.