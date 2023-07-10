107 миллионов образовательной субвенции перераспределят: куда направят средства
Источник:Минобразования Украины
Правительство согласовало перераспределение образовательной субвенции из госбюджета местным казнам на сумму 107 миллионов гривен. Деньги, в частности, направят на оплату труда учителям Херсонской области.
Деньги на зарплаты будут направлены с начислениями педагогов в общинах, в которых допустили ошибки при заполнении персональных данных учеников. А также – учителям Херсонщины, в том числе и находящимся на простое.
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107 миллионов образовательной субвенции перераспределят
На оплату труда педагогам Херсонщины дополнительно направят около 85 миллионов гривен, рассказал премьер-министр Денис Шмигаль.
Также 7 июля правительство согласовало изменения в Порядок и условия предоставления субвенции из госбюджета на обустройство безопасных условий в школах, сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", которая обеспечивает качественный и непрерывный обучающий процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.
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- В августе 2023 года президент Владимир Зеленский представит комплексную образовательную реформу.
- Ее реализация начнется в сентябре.
- Так, зарплата педагогов после победы может составить 40 тысяч гривен. Но этот вопрос сейчас находится на стадии обсуждения, уточнил член Образовательного комитета Рады Сергей Колебошин.
- Цифра возникла в результате подсчетов. Однако решение может иметь сложные последствия. В частности, такие как сертификация учителей, сокращение сети школ, "порог" входа в профессию (повышение требований к кандидатам на должность учителя), ограничение пребывания директоров школ в должности.
- Поэтому обсуждают переход к 36-часовой ставке для педагогов.