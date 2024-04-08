Какую зарплату в 2024 году должны получать учителя в Украине

В Украине в этом году официально выросла зарплата учителей. Повышение произошло в рамках двух этапов: с 1 января и с 1 апреля.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отмечал, что в образовательной субвенции основной объем средств идет на зарплату учителей. Эту субвенцию в этом году увеличили на 15,5 миллиардов гривен.

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Так, в этом году зарплату педагогам официально повысили в пределах двух этапов:

с 1 января – на 10%;

с 1 апреля – на 12,6%.

Оксен Лисовой сообщал ранее, что средняя зарплата учителя зависит от:

категорийности;

нагрузки;

стажа работы.

В 2023 году педагоги в среднем получали примерно 13 тысяч гривен.

Зато в 2024 году, как ранее анонсировал министр образования, учителя с января 2024 года должны получать в среднем 14 тысяч гривен, а с апреля – около 16 тысяч гривен.

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