Есть несколько сценариев: министр образования рассказал, повысят ли учителям зарплату

Министерство образования и науки Украины имеет несколько сценариев по повышению зарплаты учителям. Однако для их реализации нужны существенные средства.

Это миллиарды гривен, которые во время войны найти на эти цели в нашей стране очень сложно. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в ответ на вопрос журналистки 24 Канала в рамках конференции "Образование новой Украины".

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Повысят ли украинским учителям зарплату

Глава МОН уточнил, что в целом для выполнения соответствующей статьи закона об образовании и существенного повышения зарплат педагогам надо более 300 миллиардов гривен. Найти такие средства во время войны очень сложно.

При этом чиновник напомнил, что все же в Госбюджете 2025 года правительству удалось найти дополнительных 12 миллиардов гривен на оплату труда педагогов школ. Речь идет об "учительской тысяче" – доплате к зарплате за работу в неблагоприятных условиях.

Обратите внимание! С января 2025 года учителя получают доплаты к зарплате в размере 1 тысячи гривен. С сентября эта сумма вырастет вдвое.

Лисовой при этом сообщил, что МОН имеет поручение от президента Украины прорабатывать вопрос повышения заработных плат учителей.

У нас есть несколько сценариев: по упрощению структуры зарплаты, по выводу зарплаты как инструмента мотивации для профессионального роста. Но самый дешевый из них начинается с 40 миллиардов гривен дополнительного финансирования,

– уточнил чиновник.

И добавил, что министерство вместе с правительством работает над этим вопросом и пытается его решить.