В МОН рассказали, повысят ли учителям зарплату в 2025 году
Источник:"УП"
Не так давно министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отмечал, что средняя зарплата учителя в нашей стране составляет 12 тысяч гривен. В зависимости от нагрузки, она может быть больше или меньше.
Однако учителя надеются на повышение оплаты труда. Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив рассказал "УП", состоится ли это повышение в следующем году.
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Повысят ли учителям зарплату в 2025 году
Чиновник заявил: в проекте закона о бюджете на 2025 год на зарплаты учителям заложили расходы на уровне 2024 года.
Несмотря на то, что количество учеников в школах уменьшается, но сумма средств вместе с образовательной субвенцией, заложена в проекте Закона о госбюджете (на 2025 год – ред.), который еще должна принять Верховная Рада, – на том же уровне, что и в прошлом году,
– уточнил он.
Интересно! В 2025 году Кабинет Министров Украины планирует выделить на образование 169,3 миллиарда гривен. Это почти на 2 миллиарда меньше, чем в этом году (171,2 миллиарда гривен).
Сколько средств предусмотрели на зарплаты учителям на 2025 год
- На зарплаты учителям на следующий год заложили около 103 миллионов гривен образовательной субвенции.
- Цифра, если сравнить с 2024 годом, не изменилась.
- В Профсоюзе работников образования и науки отмечают, что на сегодня самый низкий должностной оклад педагога составляет лишь 6080 гривен против гарантированных 24 000 гривен в условиях запланированного на 2025 год размера минимальной заработной платы 8000 гривен.
- Также поддерживают предложения по установлению с 1 января 2025 года минимальной заработной платы в размере 10905 гривен.