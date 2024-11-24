Блогер показал, удастся ли прожить один день на зарплату учителя

О недостаточной зарплате для учителей говорят давно. А как на практике распределять средства, чтобы на нее прожить.

Учитель из Кривого Рога Владимир Коуфал, который ведет свой блог в сети тикток, решил продемонстрировать, на что хватает средней зарплаты учителя. С его выводами предлагает познакомиться 24 Канал.

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Удалось ли прожить день на зарплату учителя

Подсчеты:

Средняя зарплата учителя 12 тысяч.

Аренда жилья – 5000 тысяч.

Коммуналка 2000 тысячи.

Остается 167 гривен в день. Из этой суммы и исходим:

Завтрак должен быть бюджетным: яйца, кусочек хлеба и чай – 40 гривен.

Дорога на собственном авто 20 гривен.

Обед: суп и немного хлеба в столовой – 60 гривен.

Кофе – 40 гривен.

Ужин – 100 гривен.

Прожить день на зарплату учителя: смотрите видео

Подытожим, что даже на минимуме он вышел за пределы бюджета – потрачено 260 гривен. Поэтому, учительская зарплата – это об умении экономить!

Заметим, что в эту сумму не заложена покупка одежды, обуви, косметики, бытовой химии, ремонт авто и тому подобное.

А если учесть, что эта денежная выплата делится на аванс и зарплату, то у вас и нет нужной суммы сразу, чтобы равномерно распределить на месяц. Делаем выводы!