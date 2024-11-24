Вчитель з Кривого Рогу Володимир Коуфал, який веде свій блог у мереж тікток, вирішив продемонструвати, на що вистачає середньої зарплати учителя. З його висновками пропонує познайомитися 24 Канал.
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Чи вдалося прожити день на зарплату учителя
Підрахунки:
Середня зарплата вчителя 12 тисяч
Оренда житла – 5000 тисяч.
Комуналка 2000 тисячі.
Залишається 167 гривень в день. З цієї суми і виходимо.
- Сніданок має бути бюджетним: яйця, шматочок хліба і чай – 40 гривень.
- Дорога на власному авто 20 гривень.
- Обід: суп і трохи хліба у їдальні – 60 гривень.
- Кава – 40 гривень.
- Вечеря – 100 гривень.
Прожити день на зарплату вчителя: дивіться відео
Підсумуємо, що навіть на мінімумі він вийшов за межі бюджету – потрачено 260 гривень. Тому, вчительська зарплата – це про вміння економити!
Зауважимо, що у цю суму не закладена купівля одягу, взуття, косметики, побутової хімії, ремонт авто і тому подібне.
А якщо врахувати, що ця грошова виплата ділиться на аванс і зарплату, то у вас і немає потрібної суми одразу, щоб рівномірно розподілити на місяць. Робимо висновки!