"Нужна поддержка": как будут выплачивать зарплату учителям в 2024 году

14 октября 2023, 11:34
Читати новину українською

Источник:

Правительственный портал

Зарплаты украинским бюджетникам, в том числе учителям, в 2024 году будут выплачивать из международных средств. Финансовая поддержка партнеров в период полномасштабной войны в Украине помогает стабилизировать ситуацию.

Глава украинского правительства Денис Шмигаль во время ежегодных осенних сборов Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка рассказал о необходимой сумме. А также анонсировал план реформ.

Смотрите также "Выберут другую работу": каких изменений ожидают украинские учителя

Как будут выплачивать зарплату учителям в 2024 году

Премьер-министр рассказал, что дефицит государственного бюджета в следующем году составит 21% ВВП. Для его покрытия нужно привлечь внешнее финансирование на сумму около 42 миллиардов долларов. Это, в частности, позволит выплачивать зарплаты учителям.

Также Шмигаль анонсировал подготовку Кабмином Единого плана реформ до 2027 года.

К теме Украинским учителям увеличат зарплату в 2024 году

Учителям повысят зарплату в 2024 году

  • В 2024 году зарплаты педагогов должны повысить. На 10% – с 1 января и еще на 12% – с 1 июля.
  • Такие данные содержит согласованный правительством проект госбюджета-2024.
  • Средства планируют привлечь из субвенции. Ее заложили в проекте на сумму 102,9 миллиарда гривен.
  • Увеличение образовательной субвенции позволит повысить зарплаты работникам образования: на 10% с 1 января и еще на 12% – с 1 июля (по тарифной сетке), сообщили в МОН.
  • Глава МОН Оксен Лисовой ранее анонсировал новый формат оплаты труда педагогов. Изменения должны вступить в силу в 2025 году.
  • Так, базовая часть зарплаты должна составлять около 80%, еще около 20% – надбавки. И еще несколько надбавок: региональные доплаты и доплаты директора школы.
Автор: Марія Волошин