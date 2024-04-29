"Не обвиняйте": как поощрить молодежь идти работать учителями

Молодежь сегодня неохотно идет работать в школы учителями. В частности, из-за низкой зарплаты.

Экс-глава Украинского центра оценивания качества образования и профессор Игорь Ликарчук назвал четыре решения этой проблемы.

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Как поощрить молодежь работать в школы

Первое и одно из основных – это существенное повышение зарплаты и отказ от равенства в ее начислении. Также Ликарчук убежден, что надо создавать новую систему оценки качества работы педагогов. В этом контексте не забыть учитывать успехи школьников.

Педагог считает, что не стоит сейчас обвинять учителей во всех проблемах. Вместо этого надо формировать уважение к педагогам и их профессии снаружи. И власть должна быть действительно заинтересована в работе этих специалистов.

Формирование уважения к учителю и учительской профессии должно происходить снаружи. И не в форме вручения благодарностей и грамот два раза в год, а в ежедневной заинтересованности всех властных структур в учительском труде,

– отметил Ликарчук.

Он также считает, что стоит перейти к новой схеме приема выпускников для получения педагогического образования. Прежде всего необходимо сформировать интерес к учительскому труду у подростков в школе, а в вузы принимать на основе профессионально ориентированных тестов. Подготовка в ЗВО педагогов при этом должна стать более современной, а учителя – проходить интернатуру.

Ликарчук убежден, что педагогам надо дать больше свободы и не нагружать олимпиадами, конкурсами и тому подобное. Учитель должен спокойно работать и обеспечивать результат.

Экс-глава УЦОКО добавил, что на восстановление престижности труда учителя необходимо столько времени, сколько ее разрушали.