"Не обвиняйте": как поощрить молодежь идти работать учителями
Источник:OBOZ.UA
Молодежь сегодня неохотно идет работать в школы учителями. В частности, из-за низкой зарплаты.
Экс-глава Украинского центра оценивания качества образования и профессор Игорь Ликарчук назвал четыре решения этой проблемы.
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Как поощрить молодежь работать в школы
Первое и одно из основных – это существенное повышение зарплаты и отказ от равенства в ее начислении. Также Ликарчук убежден, что надо создавать новую систему оценки качества работы педагогов. В этом контексте не забыть учитывать успехи школьников.
Педагог считает, что не стоит сейчас обвинять учителей во всех проблемах. Вместо этого надо формировать уважение к педагогам и их профессии снаружи. И власть должна быть действительно заинтересована в работе этих специалистов.
Формирование уважения к учителю и учительской профессии должно происходить снаружи. И не в форме вручения благодарностей и грамот два раза в год, а в ежедневной заинтересованности всех властных структур в учительском труде,
– отметил Ликарчук.
Он также считает, что стоит перейти к новой схеме приема выпускников для получения педагогического образования. Прежде всего необходимо сформировать интерес к учительскому труду у подростков в школе, а в вузы принимать на основе профессионально ориентированных тестов. Подготовка в ЗВО педагогов при этом должна стать более современной, а учителя – проходить интернатуру.
Ликарчук убежден, что педагогам надо дать больше свободы и не нагружать олимпиадами, конкурсами и тому подобное. Учитель должен спокойно работать и обеспечивать результат.
Экс-глава УЦОКО добавил, что на восстановление престижности труда учителя необходимо столько времени, сколько ее разрушали.
- Ранее мы информировали, повысили ли учителям зарплату с 1 апреля этого года, как обещал министр образования. Об этом читайте по ссылке.