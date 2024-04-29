Экс-глава Украинского центра оценивания качества образования и профессор Игорь Ликарчук назвал четыре решения этой проблемы.

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Первое и одно из основных – это существенное повышение зарплаты и отказ от равенства в ее начислении. Также Ликарчук убежден, что надо создавать новую систему оценки качества работы педагогов. В этом контексте не забыть учитывать успехи школьников.

Педагог считает, что не стоит сейчас обвинять учителей во всех проблемах. Вместо этого надо формировать уважение к педагогам и их профессии снаружи. И власть должна быть действительно заинтересована в работе этих специалистов.

Формирование уважения к учителю и учительской профессии должно происходить снаружи. И не в форме вручения благодарностей и грамот два раза в год, а в ежедневной заинтересованности всех властных структур в учительском труде,

– отметил Ликарчук.