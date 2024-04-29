Ексочільник Українського центру оцінювання якості освіти та професор Ігор Лікарчук назва чотири розв'язання цієї проблеми.

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Перше й одне з основних – це суттєве підвищення зарплати та відмова від рівностей у її нарахування. Також Лікарчук переконаний, що треба створювати нову систему оцінювання якості роботи педагогів. У цьому контексті не забути враховувати успіхи школярів.