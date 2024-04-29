Ексочільник Українського центру оцінювання якості освіти та професор Ігор Лікарчук назва чотири розв'язання цієї проблеми.
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Перше й одне з основних – це суттєве підвищення зарплати та відмова від рівностей у її нарахування. Також Лікарчук переконаний, що треба створювати нову систему оцінювання якості роботи педагогів. У цьому контексті не забути враховувати успіхи школярів.
Освітянин вважає, що не варто зараз звинувачувати вчителів у всіх проблемах. Натомість треба формувати повагу до педагогів та їхньої професії зовні. І влада має бути справді зацікавлена у роботі цих фахівців.
Формування поваги до вчителя та вчительської професії має відбуватися зовні. І не у формі вручення подяк і грамот два рази на рік, а у щоденній зацікавленості всіх владних структур у вчительській праці,
– зазначив Лікарчук.
Він також вважає, що варто перейти до нової схеми прийому випускників для здобуття педагогічної освіти. Перш за все необхідно сформувати інтерес до вчительської праці у підлітків у школі, а до вишів приймати на основі професійно орієнтованих тестів. Підготовка у ЗВО освітян при цьому має стати сучаснішою, а вчителі – проходити інтернатуру.
Лікарчук переконаний, що педагогам треба дата більше свободи і не навантажувати олімпіадами, конкурсами тощо. Учитель має спокійно працювати і забезпечувати результат.
Ексочільник УЦОЯО додав, що на відновлення престижності праці вчителя необхідно стільки часу, скільки її руйнували.
Раніше ми інформували, чи підвищили учителям зарплату з 1 квітня цього року, як обіцяв міністр освіти. Про це читайте за посиланням.