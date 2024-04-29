Ексочільник Українського центру оцінювання якості освіти та професор Ігор Лікарчук назва чотири розв'язання цієї проблеми.

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Перше й одне з основних – це суттєве підвищення зарплати та відмова від рівностей у її нарахування. Також Лікарчук переконаний, що треба створювати нову систему оцінювання якості роботи педагогів. У цьому контексті не забути враховувати успіхи школярів.

Освітянин вважає, що не варто зараз звинувачувати вчителів у всіх проблемах. Натомість треба формувати повагу до педагогів та їхньої професії зовні. І влада має бути справді зацікавлена у роботі цих фахівців.

Формування поваги до вчителя та вчительської професії має відбуватися зовні. І не у формі вручення подяк і грамот два рази на рік, а у щоденній зацікавленості всіх владних структур у вчительській праці,

– зазначив Лікарчук.