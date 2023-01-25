Какую зарплату получают учителя в разных регионах Украины

Все зависит от категории учителя, количества часов и т.п. Также вознаграждение за педагогический труд может отличаться по регионам Украины.

Читайте В Кабмине сообщили, повысят ли зарплаты учителям в 2023 году

В департаменте образования и науки Запорожской ОВА сообщили, какие зарплаты получают учителя, если у них есть 18 уроков в неделю:

директор – от 12 до 23 тысяч гривен;

учитель без категории – 6,7 – 13 тысяч гривен;

учитель ІІ категории – 7,8 – 14 тысяч гривен;

учитель І категории – 9,7 – 19 тысяч гривен;

учитель высшей категории – 10 – 21 тысяча гривен.

Николаевская область

В Николаевской ОВА предоставили следующую информацию:

учителя – примерно 17 тысяч гривен;

руководители – примерно 22 тысячи гривен;

ассистенты учителей – примерно 15 тысяч гривен.

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Одесская область

В профильном департаменте Одесской ОВА сообщили, что учитель в месяц получает примерно 17 тысяч гривен, руководящий состав школы – примерно 22,3 тысяч гривен.

Ответы еще десяти областей обобщены:

№ Области Директор / гривны Учитель без категории Учитель I категории Учитель высшей категории 1 Кировоградская 13 317 8 964,5 10 990 12 024 2 Киевская 13 018 9 114,4 10 426,2 13 862 3 Луганская (2022 год) 16 607 10 106 13 512 15 574 4 Львовская 13 452 7 663,65 9 850 10 851 5 Полтавская 12 533 6 700 11 269 12 168 6 Харьковская (по информации местных бюджетов) 18 474 10 365 13 592 14 347 7 Херсонская 16 000 7 482 11 900 15 166 8 Хмельницкая (2022, без начислений) 15 900 8 000 13 380 15 300 9 Черкасская 15 850 9 673 12 771 14 433 10 Черновицкая от 11 494,6 – до 14 320,4 от 10 343,7 (без стажа работы) – до 10 970,6 (стаж работы 1 – 3 года) 15 186 17 064

Департаменты образования и науки Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Сумской и Тернопольской ОВА на запрос не ответили.