Какую зарплату получают учителя в разных регионах Украины
Источник:НУШ
Учителя в Украине могут получать от 6 до 21 тысячи гривен в месяц. Директора школ еще больше.
Все зависит от категории учителя, количества часов и т.п. Также вознаграждение за педагогический труд может отличаться по регионам Украины.
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Какие зарплаты получают учителя
Запорожская область
В департаменте образования и науки Запорожской ОВА сообщили, какие зарплаты получают учителя, если у них есть 18 уроков в неделю:
- директор – от 12 до 23 тысяч гривен;
- учитель без категории – 6,7 – 13 тысяч гривен;
- учитель ІІ категории – 7,8 – 14 тысяч гривен;
- учитель І категории – 9,7 – 19 тысяч гривен;
- учитель высшей категории – 10 – 21 тысяча гривен.
Николаевская область
В Николаевской ОВА предоставили следующую информацию:
- учителя – примерно 17 тысяч гривен;
- руководители – примерно 22 тысячи гривен;
- ассистенты учителей – примерно 15 тысяч гривен.
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Одесская область
В профильном департаменте Одесской ОВА сообщили, что учитель в месяц получает примерно 17 тысяч гривен, руководящий состав школы – примерно 22,3 тысяч гривен.
Ответы еще десяти областей обобщены:
|№
|Области
|Директор / гривны
|Учитель без категории
|Учитель I категории
|Учитель высшей категории
|1
|Кировоградская
|13 317
|8 964,5
|10 990
|12 024
|2
|Киевская
|13 018
|9 114,4
|10 426,2
|13 862
|3
|Луганская (2022 год)
|16 607
|10 106
|13 512
|15 574
|4
|Львовская
|13 452
|7 663,65
|9 850
|10 851
|5
|Полтавская
|12 533
|6 700
|11 269
|12 168
|6
|Харьковская (по информации местных бюджетов)
|18 474
|10 365
|13 592
|14 347
|7
|Херсонская
|16 000
|7 482
|11 900
|15 166
|8
|Хмельницкая (2022, без начислений)
|15 900
|8 000
|13 380
|15 300
|9
|Черкасская
|15 850
|9 673
|12 771
|14 433
|10
|Черновицкая
|от 11 494,6 – до 14 320,4
|от 10 343,7 (без стажа работы) – до 10 970,6 (стаж работы 1 – 3 года)
|15 186
|17 064
Департаменты образования и науки Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Сумской и Тернопольской ОВА на запрос не ответили.