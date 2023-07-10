"Смена принципов": Лисовой сделал заявление о зарплатах украинских учителей
Источник:Освитория
В Украине устарела система оплаты труда. На сегодняшний день зарплата учителя состоит из ставки и надбавок. Если школы экономят, то педагоги не получают надбавок и живут на копейки.
Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал во время Национальной (не)конференции EdCamp Воля 2023, что на сегодняшний день изменение принципов начисления зарплаты педагогов – один из 9 ключевых потоков деятельности МОН.
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Лисовой рассказал о зарплате учителя
Так, в 2023 году средняя зарплата молодого педагога составляет 7,6 тысяч гривен: 5,7 тысяч – оклад и 1,9 тысяч – надбавки, уточнили в МОН. В то же время средняя зарплата в стране – 13,4 тысячи гривен.
По словам министра, уровень зарплаты учителя должен зависеть, в частности, от уровня квалификации, реальных достижений. А вот количество проработанных лет – не основной показатель, как раньше.
Мы являемся адептами НУШ и продолжаем наработки. У нас есть важнейшая составляющая, чтобы продолжать реформу. Депутаты добились уже в этом году выделения значительной суммы из госбюджета на внедрение НУШ: не менее 1,5 миллиарда гривен. Сегодня оборона – ключевой приоритет, а после победы им станет образование. К наработкам может приобщиться каждый проактивный педагог,
– подчеркнул Лисовой.
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Когда учителям и преподавателям повысят зарплату
- Минобразования уже активно работает над вопросом повышения зарплат педагогов. Как учителей, так и преподавателей, заявил министр образования Оксен Лисовой.
- Действующие зарплаты педагогов, по его мнению, – это унижение. Они должны получать достойные зарплаты.
- Если мы хотим воспитывать гражданина, то должны сделать так, чтобы педагог чувствовал себя достойным человеком, подчеркнул Лисовой.
- При этом добавил, что общался по этому вопросу с руководителями нашего государства.
- Повышение должно быть системным, говорят в МОН.