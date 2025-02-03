Не все педагоги почувствуют выплату "учительской тысячи"

Не все педагоги в Украине почувствуют выплату обещанной правительством "учительской тысячи". В частности, если они получают зарплату меньше, чем минимальная.

То есть меньше чем 8 тысяч гривен. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на разъяснение, опубликованное на портале "Бухгалтерия".

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Кто из учителей не почувствует получения доплат

Так, начисление педагогам зарплаты за январь 2025 года такой же, как в декабре 2024 году, объясняют доплатой к минимальной заработной плате. В некоторых случаях эта доплата может быть почти полностью компенсирована "учительской тысячей".

Если у педагога заработная плата меньше минимальной, тогда начисляется доплата до минимальной зарплаты. Например, для 11-го тарифного разряда доплата для заработной платы на уровне "голого" оклада в декабре 2024 года составляет 1706 гривен. Однако уже в январе, при наличии доплаты правительства в размере 1300 гривен, доплата до минимальной заработной платы сократится до 406 гривен (1706 – 1300).

То есть, несмотря на ежемесячную доплату в размере 1300 гривен, в таком случае зарплата педагога де-факто не изменится.

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Что известно о доплатах учителям