Оксен Лисовой рассказал, когда учителям и преподавателям повысят зарплату

Минобразования уже активно работает над вопросом повышения зарплат педагогов. Как учителей, так и преподавателей.

Об этом рассказал глава Минобразования Украины Оксен Лисовой. При этом заявил, что действующие зарплаты педагогов – это унижение.

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Когда учителям и преподавателям повысят зарплату

Министр подчеркнул, что педагоги в будущем должны получать достойные зарплаты.

Такие низкие зарплаты – это унижение. Если мы хотим воспитывать гражданина, то должны сделать так, чтобы педагог чувствовал себя достойным человеком,

– подчеркнул Лисовой.

При этом добавил, что общался по этому вопросу с руководителями нашего государства. Понимание этой проблемы есть, поэтому модели оплаты труда и решения уже в работе, уточнил глава МОН.

Есть цель – она поставлена. Повышение должно быть системным. Это сейчас активно прорабатывается на всех уровнях,

– резюмировал министр.