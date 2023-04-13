Оксен Лисовой рассказал, когда учителям и преподавателям повысят зарплату
Источник:"Завтрак с 1+1"
Минобразования уже активно работает над вопросом повышения зарплат педагогов. Как учителей, так и преподавателей.
Об этом рассказал глава Минобразования Украины Оксен Лисовой. При этом заявил, что действующие зарплаты педагогов – это унижение.
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Когда учителям и преподавателям повысят зарплату
Министр подчеркнул, что педагоги в будущем должны получать достойные зарплаты.
Такие низкие зарплаты – это унижение. Если мы хотим воспитывать гражданина, то должны сделать так, чтобы педагог чувствовал себя достойным человеком,
– подчеркнул Лисовой.
При этом добавил, что общался по этому вопросу с руководителями нашего государства. Понимание этой проблемы есть, поэтому модели оплаты труда и решения уже в работе, уточнил глава МОН.
Есть цель – она поставлена. Повышение должно быть системным. Это сейчас активно прорабатывается на всех уровнях,
– резюмировал министр.
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Глава МОН назвал срочные изменения украинского образования
- Прежде всего, в Украине будут заботиться о безопасности учеников и учителей во время образовательного процесса.
- Не менее важной задачей на сегодняшний день является и возвращение к очной учебе.
- Еще одна важная задача, которую ставит для реализации МОН, – организация качественного онлайн-обучения. Это для школьников за границей и тех, кто из-за ситуации в Украине вынужден учиться дистанционно.
- Среди других важных задач – тотальная цифровизация и оптимизация доступа к образованию через создание индивидуальных кабинетов.
- Еще один приоритет МОН – модернизация и трансформация системы профессионального образования.