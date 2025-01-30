Учителя в одном из облцентров ежемесячно будут получать дополнительно по 15 тысяч гривен

С февраля 2025 года учителя во Львове будут иметь шанс получать дополнительное вознаграждение. Речь идет о 15 тысячах гривен ежемесячно.

Это предусматривают согласованные депутатами ЛГС на сессии изменения в программу "Педагоги, которые вдохновляют". Эти изменения определяют также порядок избрания тысячи педагогов для премирования и сумму премии. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Учителя во Львове смогут получить дополнительные 15 тысяч ежемесячно

Программу приняли в прошлом году. А с февраля 2025 года педагоги смогут получать дополнительное вознаграждение.

Изменения касались утверждения самой суммы премирования – 15 тысяч гривен каждый месяц в течение одного года. В общем премия будет предоставляться для 1000 педагогов, поэтому в каждой школе будет несколько премированных педагогов,

– рассказал Андрей Закалюк, начальник управления образования Львова.

В программе прописали порядок избрания "педагогов, вдохновляющих". Отбор будет проходить в рамках трех этапов:

первый этап – анонимное голосование среди учеников;

второй – профессиональное тестирование педагогических работников;

третий – оценивания экспертной группы, в которую будут входить педагоги, родители и представители ученического самоуправления.

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Кто сможет получать премии

Получать премии смогут:

учителя школ Львовской общины, которые работают не менее одного года в соответствующем учебном заведении в должности учителя по основному месту работы с недельной нагрузкой, что составляет не менее 18 часов в неделю; социальные педагоги, практические психологи, педагоги-организаторы, которые работают не менее одного года в соответствующем учебном заведении на указанной должности по основному месту работы с нагрузкой 40 часов в неделю.

руководители кружков заведений внешкольного образования, которые работают не менее одного года в указанных заведениях по основному месту работы с недельной нагрузкой, что составляет не менее 18 часов в неделю.

преподаватели и концертмейстеры художественных и музыкальных школ Львовской городской территориальной общины, которые работают не менее одного года в указанных учреждениях культуры по основному месту работы с недельной нагрузкой, что в сумме составляет не менее 18 часов в неделю.

Программа "Педагоги, которые вдохновляют" будет действовать в течение 2025 – 2030 годов. Педагогов на премирование будут выбирать ежегодно сроком на 12 месяцев.

Напомним, что с 1 января 2025 года учителя в Украине будут получать ежемесячную доплату к зарплате в размере 1000 гривен, которая вырастет до 2000 гривен с 1 сентября.