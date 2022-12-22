Получат ли учителя во время войны своевременно зарплату
Источник:Сергей Шкарлет
Украинские учителя вовремя получат свою зарплату. Соответствующее решение согласовало правительство.
Глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил, что из госбюджета в местные казны поступит распределенная субвенция. Все, чтобы учителя вовремя получили зарплату и у государства не было по ним долгов.
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Получат ли учителя зарплату
Так, распределят между бюджетами более 123 миллионов гривен. Средства получат в Киеве, а также отдельные общины таких областей:
- Винницкая;
- Волынская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Львовская;
- Одесская;
- Полтавская;
- Тернопольская;
- Черкасская;
- Черновицкая;
- Черниговская.
Глава МОН также подчеркнул, что педагоги преданно держат свой фронт. При этом акцентировал внимание на настойчивости и профессионализме учителей. Ведь они работают под обстрелами, в укрытиях, без света, поэтому обучение в Украине продолжается.
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Повысят ли зарплаты учителям в 2023 году
- В 2023 году минимальная зарплата учителям в Украине не будет повышаться.
- Соответствующее решение приняло правительство.
- Глава Минобразования Сергей Шкарлет при этом рассказал, что с 1 сентября 2022 года в Украине должны повысить зарплаты учителям. Это было предусмотрено в госбюджете-2022. Однако война все изменила.
- Также он считает, что у молодого учителя зарплата должна составить 15 тысяч гривен.