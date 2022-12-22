Получат ли учителя во время войны своевременно зарплату

Глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил, что из госбюджета в местные казны поступит распределенная субвенция. Все, чтобы учителя вовремя получили зарплату и у государства не было по ним долгов.

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Получат ли учителя зарплату

Так, распределят между бюджетами более 123 миллионов гривен. Средства получат в Киеве, а также отдельные общины таких областей:

Винницкая;

Волынская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Львовская;

Одесская;

Полтавская;

Тернопольская;

Черкасская;

Черновицкая;

Черниговская.

Глава МОН также подчеркнул, что педагоги преданно держат свой фронт. При этом акцентировал внимание на настойчивости и профессионализме учителей. Ведь они работают под обстрелами, в укрытиях, без света, поэтому обучение в Украине продолжается.

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Повысят ли зарплаты учителям в 2023 году