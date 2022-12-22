Получат ли учителя во время войны своевременно зарплату

22 декабря 2022, 12:05
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Сергей Шкарлет

Украинские учителя вовремя получат свою зарплату. Соответствующее решение согласовало правительство.

Глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил, что из госбюджета в местные казны поступит распределенная субвенция. Все, чтобы учителя вовремя получили зарплату и у государства не было по ним долгов.

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Получат ли учителя зарплату

Так, распределят между бюджетами более 123 миллионов гривен. Средства получат в Киеве, а также отдельные общины таких областей:

  • Винницкая;
  • Волынская;
  • Ивано-Франковская;
  • Киевская;
  • Львовская;
  • Одесская;
  • Полтавская;
  • Тернопольская;
  • Черкасская;
  • Черновицкая;
  • Черниговская.

Глава МОН также подчеркнул, что педагоги преданно держат свой фронт. При этом акцентировал внимание на настойчивости и профессионализме учителей. Ведь они работают под обстрелами, в укрытиях, без света, поэтому обучение в Украине продолжается.

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Повысят ли зарплаты учителям в 2023 году

  • В 2023 году минимальная зарплата учителям в Украине не будет повышаться.
  • Соответствующее решение приняло правительство.
  • Глава Минобразования Сергей Шкарлет при этом рассказал, что с 1 сентября 2022 года в Украине должны повысить зарплаты учителям. Это было предусмотрено в госбюджете-2022. Однако война все изменила.
  • Также он считает, что у молодого учителя зарплата должна составить 15 тысяч гривен.
Автор: Марія Волошин