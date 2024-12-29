"Штурм" аспирантуры и напрасные надежды учителей: скандалы в образовании 2024

2024 год был богатым на изменения в сфере образования и науки в Украине. При этом отдельные из этих трансформаций сопровождали скандалы.

Больше всего споров, и даже протестов, вызвали изменения правил поступления в аспирантуру, учительские зарплаты, модернизация сети вузов в Украине и действия отдельных преподавателей. О том, что вызвало недовольство и резонанс в образовательном сообществе, читайте в материале 24 Канала.

Важно Изменения по поступлению в аспирантуру, учительские зарплаты: каким был 2024 год для украинского образования

Обещанного повышения зарплат учителя не дождались

Около года назад министр образования и науки Украины Оксен Лисовой анонсировал повышение зарплаты учителям в 2024 году с января и с апреля. Однако педагоги, которые ожидали повышения оплаты труда несколько лет и потеряли немало доплат за это время, возмутились, ведь их зарплаты остались на том же уровне. Ранее такое повышение зарплат педагогам заложили в Пояснительной записке к проекту Государственного бюджета Украины на 2024 год и предусмотрели расходы на "установление должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС с 1 января 2024 года в размере 3195 гривен, а с 1 апреля 2024 года – 3600 гривен".

Юрист Александр Брыжак объяснил, что повышение должностного оклада с 1 января и 1 апреля 2024 года также предусматривал проект постановления правительства Украины "Некоторые вопросы оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы". Но Кабмин не принял этот проект постановления в вышеуказанном виде. То есть обещанное повышение должностного оклада с 1 апреля 2024 года не произошло.



Зарплаты учителям не повысили / Depositphotos

Поступающие призывного возраста "штурмовали" аспирантуру

В этом году значительный ажиотаж вызвала вступительная кампания в аспирантуру. Дело в том, что заявки на поступление подало аномально большое количество человек. В частности, мужчин призывного возраста, чтобы благодаря обучению получить отсрочку от мобилизации. Из 100 тысяч поступающих в аспирантуру 91 500 – мужчины в возрасте 25 – 60 лет, которые уже имеют степень магистра.

Интересно! До 2022 года в аспирантуру ежегодно поступало 7 – 8 тысяч человек. Для сравнения: в 2024-м на тест для поступления в магистратуру и аспирантуру записалось, по данным МОН, более 246 тысяч человек.

Отдельные вузы придумали интересную лазейку и задним числом вносили лиц в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО). Так, в этом году в реестре обнаружили новые записи о более чем 5700 аспирантов, которых якобы зачислили в вузы в предыдущие годы.

Поэтому МОН решило значительно изменить правила поступления в аспирантуру. Чтобы обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент избежания мобилизации, в 2024 году отменяли поступление на дневную форму обучения по контракту и откорректировали правила о возобновлении обучения в аспирантуре и тому подобное. Поступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году возможно только на заочной и вечерней формах. Но такое обучение не предусматривает отсрочки от мобилизации.



МОН значительно изменило правила поступления в аспирантуру в 2024 году / Depositphotos

Впоследствии в Минобразования Украины сообщили, что из вузов в нашем государстве отчислили около 23,5 тысячи студентов-мужчин, старше 30 лет. И это за апрель-август 2024 года. МОН также лишило ряд высших учебных заведений лицензий на осуществление образовательной деятельности. География вузов очень широкая. Речь идет о тех, что в течение 2023 – 2024 годов массово зачисляли мужчин призывного возраста (особенно в возрасте 30+ и часто с нарушением лицензионных объемов). Все же в МОН добавили, что из 7 тысяч аспирантов, поступивших в этом году, 4 – 4,5 тысячи – люди, которые реально работают на Победу.

Обратите внимание! Право на отсрочку имеют мужчины-студенты, которые получают первое высшее образование и учатся на дневной или дуальной форме. Также освобождают от призыва аспирантов дневной формы обучения, докторантов и ассистентов-стажеров.

Объединение вузов и протесты студентов и ректоров

Немало дискуссий и даже протестов спровоцировала в Украине действующая модернизация сети высших учебных заведений. В МОН отмечали, что речь идет не только об уменьшении количества вузов, но и об улучшении качества образования. Этого требует также изменение демографической ситуации. До начала модернизации системы высшего образования в Украине было около 130 вузов. МОН намерено оставить примерно 100, которые подчинены ведомству. Реорганизованные вузы будут получать инвестиции на сумму от 1 до 1,5 миллиона долларов.

Однако не все студенты и ректоры соглашались с анонсированными объединениями своих вузов. Так, в марте студенты Полесского университета в Житомире вышли на митинг против реорганизации своего вуза. Чуть раньше ректор Таврического национального университета имени Вернадского Валерий Бортняк и студенты заявили, что их вуз хотят присоединить к Киево-Могилянской академии. Об этом узнали из соцсетей. Реорганизацию Таврического национального университета имени Вернадского все-таки отложили. Однако на этом несогласие относительно модернизации не утихло.



Студенты в Житомире выступают против объединения вузов / Елена Кучмий / Суспильное Житомир

В МОН в свою очередь заявили, что часть вузов в Украине не хочет объединяться с другими в рамках оптимизации сети вузов. Важнейшее сопротивление связано с амбициями ректоров. В ведомстве также отметили, что не планируют сокращать количество преподавателей. Также после объединения вузов студенты не теряют своих образовательных программ, а продолжают обучение на условиях поступления. Всего в Украине состоялись объединения высших учебных заведений в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Харькове и других городах.

Скандал с учебниками

В украинской образовательной среде также вспыхивали скандалы из-за учебников. В частности, из-за учебника по украинскому языку для 7 класса. В нем нашли карту нашего государства без Крыма. Это заметили в электронной версии учебника на сайте Института модернизации содержания образования. Учебники напечатали в 2024 году. Их рекомендовало Минобразования Украины. Авторами учебника по украинскому языку для 7 класса являются Анастасия Онатий и Тарас Ткачук. В бумажной версии этого учебника допустили такую же ошибку. Издателя заставили исправлять ошибку за свой счет.



В учебниках по украинскому языку нашли карту Украины без Крыма / Скриншот учебника

Также журналисты издания NGL Media сообщили, что новообразованное издательство "Атлант" получило более 100 заказов от государственного научного учреждения "Институт модернизации образования" при Минобразования на общую сумму почти 180 миллионов гривен. Из них 83 соглашения, заключенные в течение последних двух месяцев, все – без объявления тендеров и по завышенной стоимости экземпляра. В МОН пообещали служебное расследование в отношении Института модернизации содержания образования.

Глава МОН Оксен Лисовой также сообщал, что его ведомство имеет вопросы к качеству школьных учебников. Они связаны именно с деятельностью Института модернизации содержания образования. Минобразования Украины при этом изменило процедуру отбора школьных учебников после обнаружения ошибки в пиктограмме карты Украины в учебнике по украинскому языку для 7 класса. Со 2 сентября 2024 года решением министерства экспертизу обеспечивает Украинский институт развития образования (УИРО). В 2025 – 2026 году МОН завершит реорганизацию Института модернизации содержания образования, чтобы "вопрос с качеством учебников снять раз и навсегда".

Русский язык в вузах и школах

Образовательный процесс в Украине должен продолжаться на государственном языке. Однако бывают случаи, когда преподаватели или учителя ведут лекции и уроки на русском. Могут даже распространять пропаганду. Так, недавно в одесской школе учительница истории вела уроки на русском и распространяла откровенно антигосударственные нарративы. Педагогу может грозить штраф до пяти тысяч гривен.

Также недавно Ивано-Франковский национальный медицинский университет всколыхнул языковой скандал. Один из студентов пожаловался на преподавателя, который вел занятия по нейрохирургии на русском языке. Преподаватель уволился по собственному желанию.

И это лишь отдельные случаи, которые демонстрируют, что не все педагоги, даже во время большой войны, придерживаются языкового законодательства.

Интересно! Недавно нардеп Наталья Пипа зарегистрировала законопроект №12086, который должен способствовать большей украинизации учебных заведений. Он предусматривает общение в учебном заведении в рамках образовательного процесса только на украинском языке.

Скандальный преподаватель Никита Василенко

В несколько скандалов попал одиозный преподаватель Учебно-научного института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Никита Василенко. Студенты еще в феврале обвинили его в продвижении сексистских и пророссийских идей и требовали уволить. Доктор филологии Никита Василенко при этом в недавнем интервью для ютуб-канала Александра Шелеста снова "отличился" сексистскими заявлениями. Заявил, что иностранные миротворцы якобы "помогут исправить" демографическую ситуацию в Украине. Мол, иностранцы заинтересуют "тысячи голодных украинских женщин", которые "не успели уехать или мужья которых убиты или покалечены". Такие сексистские высказывания вызвали немало возмущения в сети.



Одиозный преподаватель Никита Василенко / Фото с фейсбук-страницы преподавателя

Студенты КНУ также резко отреагировали на заявления Василенко. В частности, Студпарламент объявил бойкот и требует его увольнения. Министр образования и науки Оксен Лисовой назвал скандальные высказывания профессора "недопустимыми". Ученый совет призвал ректора КНУ уволить скандального профессора Василенко. А уже 27 декабря стало известно, что Никиту Василенко таки уволили из-за нарушения этических норм и условий контракта.

Будут ли продолжаться эти образовательные дискуссии в дальнейшем и что вообще готовит украинскому образованию 2025 год, проинформируем в Прогнозах на следующий год.