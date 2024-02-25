Какие проблемы чаще всего портят жизнь молодым учителям

Средний возраст педагога в Украине - 46,1 года. При этом количество учителей до 30 лет в школах ежегодно уменьшается.

Молодые учителя к тому же сталкиваются с разнообразными на сегодня проблемами. Какими, читайте дальше.

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Какие проблемы вынуждены преодолевать молодые учителя

Среди основных проблем, которые также отбивают желание идти в профессию, такие:

низкая зарплата

Большинство учителей на сегодня не удовлетворены уровнем оплаты своего труда. Тем более, что зарплата молодых учителей также зависит от опыта и категории.

формальность наставничества

Многие молодые педагоги признались, что в начале их педагогического пути в школе им не назначали наставника. Или же такое сотрудничество было формальным.

перегруженность и дискриминация

Большинство опрошенных педагогов рассказали также о перегруженности. Признались молодые специалисты и в том, что чувствовали дискриминацию со стороны старших коллег.

отношения с родителями и поддержка администрации в конфликтах

Большинство молодых учителей также заявили, что конфликты между ними и родителями учеников остаются в рамках обычного рабочего процесса.

подготовка в вузах

Большинство молодых специалистов утверждает, что знания, которые они получили во время обучения в университете, им почти не понадобились.

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