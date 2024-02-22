МОН на официальном сайте разместило проект Порядка к общественному обсуждению. Воспользоваться услугами профессиональной помощи смогут педагоги как государственных, так и частных школ.

"Супервизор (предоставитель услуг супервизии) – специалист в сфере общего среднего образования, который осуществляет комплекс мероприятий по оказанию профессиональной поддержки и помощи педагогическим работникам", – указано в документе.

Стать таким специалистом сможет педагогический, научно-педагогический и научный работник учебных заведений разных уровней, учреждений и организаций. Кроме того, пройти сертификацию может любое лицо, которое имеет педагогическое образование, чтобы предоставить востребованные заказчиком услуги.

Для того, чтобы получить сертификат, супервизор должен иметь высшее образование, не менее пяти лет педагогического стажа и одного года практического опыта обучения взрослых. Также представители профессиональной поддержки должны подтвердить обучение в течение последних трех лет по программе подготовки супервизоров, которая разработана на основе типовой.

Инициировать супервизию в учебном заведении могут учителя, администрация, представители родительского комитета школы и органы управления образованием. Для того, чтобы провести процедуру, стороны должны заключить договор.

Благодаря супервизии учителя смогут получить профессиональную консультацию и помощь в преодолении трудностей, связанных с профессией. Также педагогов будут поддерживать в определении индивидуальных потребностей и мотивировать к развитию в специальности.

Проводить такие консультации можно будет в разных форматах: как очно, так и дистанционно.

Замечания и предложения к проекту Порядка осуществления супервизии будут приниматься до 20 марта 2024 года.