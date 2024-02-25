Молоді вчителі до того ж стикаються з різноманітними на сьогодні проблемами. Якими, читайте далі.

До теми Освіта дітей в Україні має вирішальне значення для її майбутнього – іноЗМІ

Які проблеми змушені долати молоді вчителі

Серед основних проблем, які також відбивають бажання йти у професію, такі:

низька зарплата

Більшість учителів на сьогодні не задоволена рівнем оплати своєї праці. Тим паче, що зарплата молодих вчителів також залежить від досвіду і категорії.

формальність наставництва

Чимало молодих педагогів зізналося, що на початку їхнього педагогічного шляху у школі їх не призначали наставника. Або ж така співпраця була формальною.

перевантаженість і дискримінація

Більшість опитаних педагогів розповіли також про перевантаженість. Зізналися молоді фахівці й у тому, що відчували дискримінацію з боку старших колег.

стосунки із батьками й підтримка адміністрації у конфліктах

Більшість молодих учителів також заявили, що конфлікти між ними й батьками учнів лишаються в межах звичайного робочого процесу.

підготовка у вишах

Більшість молодих фахівців стверджує, що знання, які вони отримали під час навчання в університеті, їм майже не знадобилися.

Раніше ми також писали про те, що в українських школах з'являться супервізори. Що це за спеціалісти, читайте за посиланням.