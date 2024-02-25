Молоді вчителі до того ж стикаються з різноманітними на сьогодні проблемами. Якими, читайте далі.
До теми Освіта дітей в Україні має вирішальне значення для її майбутнього – іноЗМІ
Які проблеми змушені долати молоді вчителі
Серед основних проблем, які також відбивають бажання йти у професію, такі:
- низька зарплата
Більшість учителів на сьогодні не задоволена рівнем оплати своєї праці. Тим паче, що зарплата молодих вчителів також залежить від досвіду і категорії.
- формальність наставництва
Чимало молодих педагогів зізналося, що на початку їхнього педагогічного шляху у школі їх не призначали наставника. Або ж така співпраця була формальною.
- перевантаженість і дискримінація
Більшість опитаних педагогів розповіли також про перевантаженість. Зізналися молоді фахівці й у тому, що відчували дискримінацію з боку старших колег.
- стосунки із батьками й підтримка адміністрації у конфліктах
Більшість молодих учителів також заявили, що конфлікти між ними й батьками учнів лишаються в межах звичайного робочого процесу.
- підготовка у вишах
Більшість молодих фахівців стверджує, що знання, які вони отримали під час навчання в університеті, їм майже не знадобилися.
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