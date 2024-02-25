Молодые учителя к тому же сталкиваются с разнообразными на сегодня проблемами. Какими, читайте дальше.
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Какие проблемы вынуждены преодолевать молодые учителя
Среди основных проблем, которые также отбивают желание идти в профессию, такие:
- низкая зарплата
Большинство учителей на сегодня не удовлетворены уровнем оплаты своего труда. Тем более, что зарплата молодых учителей также зависит от опыта и категории.
- формальность наставничества
Многие молодые педагоги признались, что в начале их педагогического пути в школе им не назначали наставника. Или же такое сотрудничество было формальным.
- перегруженность и дискриминация
Большинство опрошенных педагогов рассказали также о перегруженности. Признались молодые специалисты и в том, что чувствовали дискриминацию со стороны старших коллег.
- отношения с родителями и поддержка администрации в конфликтах
Большинство молодых учителей также заявили, что конфликты между ними и родителями учеников остаются в рамках обычного рабочего процесса.
- подготовка в вузах
Большинство молодых специалистов утверждает, что знания, которые они получили во время обучения в университете, им почти не понадобились.
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