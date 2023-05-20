На запрос Минобразования по средней заработной плате директора и учителей ответили 19 областей. Какая средняя зарплата учителей и директоров в регионах Украины, читайте дальше.

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Какая средняя зарплата учителей и директоров в регионах Украины

В Запорожской области директора получают около 12 – 23 тысяч гривен, учителя – 6,7 – 21 тысяч гривен.

В Николаевской области зарплата вместе с налогами директора школы – около 22,3 тысяч гривен в месяц, учителя – 6,2 – 19,8 тысяч гривен.

В Одесской области директора получают 22,3 тысячи гривен, учителя в общей сложности до 17 тысяч гривен.

В Кировоградской, Киевской и Львовской областях директора школ получают около 13 тысяч гривен, учителя от 7,6 до 13,8 тысяч гривен.

На Полтавщине зарплаты составляют от 6,7 до 12,5 тысяч гривен.

Руководители и преподаватели в Харькове получают от 10,3 до 18,4 тысяч гривен.

В Херсонской, Хмельницкой и Черкасской областях директора школ получают около 16 тысяч гривен, а учителя – 7,4 – 15 тысяч гривен.

В Луганской области по данным 2022 года преподаватели школ получали 10 - 15,5 тысячи гривен, директора - более 16 тысяч гривен.

В Черновицкой области директора школ получают 11,4 – 14,3 тысяч гривен, учителя – от 10,3 до 17 тысяч гривен.

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