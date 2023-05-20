На запрос Минобразования по средней заработной плате директора и учителей ответили 19 областей. Какая средняя зарплата учителей и директоров в регионах Украины, читайте дальше.
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Какая средняя зарплата учителей и директоров в регионах Украины
В Запорожской области директора получают около 12 – 23 тысяч гривен, учителя – 6,7 – 21 тысяч гривен.
В Николаевской области зарплата вместе с налогами директора школы – около 22,3 тысяч гривен в месяц, учителя – 6,2 – 19,8 тысяч гривен.
В Одесской области директора получают 22,3 тысячи гривен, учителя в общей сложности до 17 тысяч гривен.
В Кировоградской, Киевской и Львовской областях директора школ получают около 13 тысяч гривен, учителя от 7,6 до 13,8 тысяч гривен.
На Полтавщине зарплаты составляют от 6,7 до 12,5 тысяч гривен.
Руководители и преподаватели в Харькове получают от 10,3 до 18,4 тысяч гривен.
В Херсонской, Хмельницкой и Черкасской областях директора школ получают около 16 тысяч гривен, а учителя – 7,4 – 15 тысяч гривен.
В Луганской области по данным 2022 года преподаватели школ получали 10 - 15,5 тысячи гривен, директора - более 16 тысяч гривен.
В Черновицкой области директора школ получают 11,4 – 14,3 тысяч гривен, учителя – от 10,3 до 17 тысяч гривен.
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Когда учителям и преподавателям повысят зарплату
- Минобразования уже активно работает над вопросом повышения зарплат педагогов. Как учителей, так и преподавателей, заявил министр образования Оксен Лисовой.
- Действующие зарплаты педагогов, по его мнению, – это унижение. Они должны получать достойные зарплаты.
- Если мы хотим воспитывать гражданина, то должны сделать так, чтобы педагог чувствовал себя достойным человеком, подчеркнул Лисовой.
- При этом добавил, что общался по этому вопросу с руководителями нашего государства.
- Повышение должно быть системным, говорят в МОН.