На запит Міносвіти щодо середньої заробітної плати директора та вчителів відповіли 19 областей. Яка середня зарплата вчителів та директорів в регіонах України, читайте далі.

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Яка середня зарплата вчителів та директорів в регіонах України

У Запорізькій області директори отримують близько 12 – 23 тисяч гривень, вчителі – 6,7 – 21 тисячу гривень.

У Миколаївській області зарплата разом з податками директора школи – близько 22,3 тисячі гривень на місяць, вчителя – 6,2 – 19,8 тисячі гривень.

На Одещині директори отримують 22,3 тисячі гривень, вчителі в загальному до 17 тисяч гривень.

У Кіровоградській, Київській та Львівській областях директори шкіл отримують близько 13 тисяч гривень, вчителі від 7,6 – до 13,8 тисячі гривень.

На Полтавщині зарплати становлять від 6,7 – до 12,5 тисяч гривень.

Керівники та викладачі у Харкові отримують від 10,3 – до 18,4 тисячі гривень.

У Херсонській, Хмельницькій та Черкаській областях директори шкіл отримують близько 16 тисяч гривень, а вчителі – 7,4 – 15 тисяч гривень.

На Луганщині за даними 2022 року викладачі шкіл отримували 10 – 15,5 тисячі гривень, директори – понад 16 тисяч гривень.

У Чернівецькій області директори шкіл отримують 11,4 – 14,3 тисячі гривень, вчителі – від 10,3 до 17 тисяч гривень.

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