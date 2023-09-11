Надбавки отменят: в Кабмине сообщили, когда повысят зарплату учителям
Источник:РБК-Украина
Кабмин планирует реформировать формат оплаты труда учителей. При этом отменить большинство надбавок, получаемых педагогами.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что с сентября 2024 года должны повысить базовую ставку. Он считает, что такое трансформирование необходимо.
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В Кабмине сообщили, когда повысят зарплату учителям
Федоров сообщил: в 2024 году правительство планирует запуск масштабного пилотного проекта по новой зарплате учителей. При этом уточнил, что сейчас существует 50 видов доплаты, а механизм начисления зарплаты сложный. В результате педагоги получают мало.
Учителя должны стать рок-звездами. Они должны зарабатывать больше, чем средняя заработная плата по стране. А в идеальном мире у них должна быть одна из самых больших заработных плат,
– заявил министр.
И уточнил, что 80% зарплаты учителей – это будет оклад, остальные – несколько видов доплат. Но базовая ставка будет высокой.
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Лисовой анонсировал изменение формата оплаты труда педагогам
- Глава МОН Оксен Лисовой считает, что действующие зарплаты педагогов – это унижение. Поэтому МОН активно работает над вопросом повышения зарплат педагогов.
- При этом министр подчеркнул, что повышение должно быть системным. Новая система оплаты труда учителей в Украине должна создавать конкурентные условия среди педагогов.
- К тому же, Лисовой анонсировал новый формат оплаты труда учителям и директорам школ. Изменения должны вступить в силу в 2025 году.
- В течение 2024 – 2025 годов МОН планирует реализовать пилотный проект по новому формату оплаты труда в 500 школах.
- Лисовой отметил: хотим, чтобы базовая часть зарплаты была около 80%, еще около 20% – надбавки. И еще несколько надбавок: региональные доплаты и доплаты директора школы.