Какую зарплату получают учителя разных категорий и без стажа

В следующем году учителям в Украине должны повысить зарплату. Это заложено в принятом Госбюджете-2024.

В МОН рассказали, какую минимальную и максимальную зарплату получают педагоги. В частности, учителя разных категорий и без стажа.

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Какая зарплата в учителя без стажа

Самый низкий должностной оклад в этом году имеет молодой педагог без стажа работы – 5 699 гривен. К этой сумме также прибавляют надбавки:

за выслугу лет – 627 гривен (10% для молодых учителей);

за классное руководство – 1,3 тысячи гривен;

за престижность труда – 1 254 гривны;

за хорошую работу – 522 гривны;

на пособие на оздоровление (в случае предоставления ежегодного отпуска) – 522 гривны.

В среднем такой учитель получает 10574 гривен.

Сколько получает педагог первой категории

Размер зарплаты учителя І категории составляет почти 13 тысяч гривен (6567 гривен + надбавки).

Какая зарплата у учителя высшей категории

У учителя высшей категории в этом году зарплата 7 тысяч гривен. В среднем, вместе с доплатами и надбавками – примерно 13 759 гривен. Вместо этого директор школы получает 8 679 гривен + надбавки. В общей сложности – около 16 тысяч гривен.

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Учителям повысят зарплату в 2024 году