Какую зарплату получают учителя разных категорий и без стажа
Источник:Факты
В следующем году учителям в Украине должны повысить зарплату. Это заложено в принятом Госбюджете-2024.
В МОН рассказали, какую минимальную и максимальную зарплату получают педагоги. В частности, учителя разных категорий и без стажа.
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Какая зарплата в учителя без стажа
Самый низкий должностной оклад в этом году имеет молодой педагог без стажа работы – 5 699 гривен. К этой сумме также прибавляют надбавки:
- за выслугу лет – 627 гривен (10% для молодых учителей);
- за классное руководство – 1,3 тысячи гривен;
- за престижность труда – 1 254 гривны;
- за хорошую работу – 522 гривны;
- на пособие на оздоровление (в случае предоставления ежегодного отпуска) – 522 гривны.
В среднем такой учитель получает 10574 гривен.
Сколько получает педагог первой категории
Размер зарплаты учителя І категории составляет почти 13 тысяч гривен (6567 гривен + надбавки).
Какая зарплата у учителя высшей категории
У учителя высшей категории в этом году зарплата 7 тысяч гривен. В среднем, вместе с доплатами и надбавками – примерно 13 759 гривен. Вместо этого директор школы получает 8 679 гривен + надбавки. В общей сложности – около 16 тысяч гривен.
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Учителям повысят зарплату в 2024 году
- Минобразования недавно анонсировало повышение зарплат педагогам. Это предсказывает и Государственный бюджет на следующий год.
- Глава МОН Оксен Лисовой также рассказывал о новом формате оплаты труда педагогов.
- Эти изменения планируют претворить в жизнь в 2025 году.
- Так, планируется, что базовая часть зарплаты будет составлять около 80%, еще около 20% – надбавки.
- Будут действовать и другие прибавки: региональные доплаты и доплаты от директора школы.