"Меня так захейтили": молодой учитель раскрыл самую большую проблему педагогов в Украине

Популярный киевский учитель физики Руслан Цыганков рассказал, что педагогам в своей работе не хватает мотивации. Главной причиной этого является низкая зарплата.

Об этом он сказал в эфире на Youtube-канале Сейфплейс, информирует 24 Канал. Также признался, сколько зарабатывает в школе.

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Какая самая большая проблема учителей в Украине

Цыганков говорит: педагоги, которые получают небольшие зарплаты, думают, как прокормить семью и заработать на жизнь, а не о том, как вдохновлять учеников.

Учителя в маленьких городах получают 8 тысяч. И приходит на работу человек за 8 тысяч гривен рассказать что-то детям. И еще надо, чтобы он был хорошим человеком. Но нет у него мотивации. Его мотивация – заработать себе на жизнь. Из-за того и получается, что в детей ничего не вкладывают, они просто пишут конспекты,

– говорит он.

Цыганков при этом признался, что получает 15 тысяч гривен зарплаты. Однако не все ему поверили, когда он это озвучил.

Когда я сказал на каком-то видео, что у меня зарплата – 15 тысяч, меня так захейтили. Говорили: "Чего ты врешь?", "А у меня 8 тысяч!"

– уточнил он.

И добавил, что зарплата педагога зависит от многих факторов, в частности от нагрузки. Однако Цыганков отмечает, что 15 тысяч – это мало, учитывая экономические реалии сегодняшнего дня.

Также учитель выделил еще одну проблему.

Вторая проблема – то, что кто-то сверху придумывает новые законы и правила. Но все забывают, что основная цель и цель украинского образования – это дети, а их в этом уравнении нет,

– резюмировал он.

Напомним, что в Украине все учителя школ с января 2025 года получают доплату за работу в неблагоприятных условиях труда.