Работники детсадов смогут получать большую зарплату

Верховная Рада Украины разрешила учредителям детсадов самостоятельно устанавливать должностные оклады, доплаты, надбавки и денежные вознаграждения работникам детсадов. При этом в размере, превышающем определенный правительством.

Соответствующее разъяснение предоставил Комитет по вопросам образования, науки и инноваций по применению статьи 26 нового закона "О дошкольном образовании". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Воспитатели смогут получать большие зарплаты

В профильном парламентском комитете акцентировали, что с января впервые на уровне закона местные власти получили право самостоятельно повышать зарплаты и другие выплаты педагогам детсадов.

Также учредители детсадов получили право устанавливать для работников дошкольного образования дополнительные вознаграждения и помощи, кроме предусмотренных законом и другими нормативно-правовыми актами в сфере образования.

Отметим, что с января вступил в силу Закон Украины "О дошкольном образовании".

Интересно! В МОН отмечали, что год назад средняя заработная плата молодого воспитателя без категории и стажа работы составляла около 9 тысяч гривен.

Ранее мы рассказывали, что воспитатели детсадов, которые являются структурными подразделениями школ, также будут получать с 2025 года "учительскую тысячу". Тысяча гривен – это доплата за неблагоприятные условия труда.

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